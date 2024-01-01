أول تعليق من إثيوبيا عقب العضوية الكاملة في البريكس

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، إن إثيوبيا باعتبارها عضوا في مجموعة البريكس، ستعمل على تعزيز التعاون بين بلدان المجموعة.

وأضافت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها بعد أن أصبحت عضو كامل في مجموعة البريكس اليوم، أنه "يوم تاريخي"، مؤكدة أن أديس أبابا ستعمل على تطوير المنافع المتبادلة بين الدول الأعضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن النمو الاقتصادي لـ إثيوبيا سمح لها بأن تكون عضوًا منتخبًا في البريكس، وأعلنت أنها ستلعب دورها في ضمان السلام والأمن على المستوى الدولي.

وأصبح الأعضاء الخمسة الجدد في منظمة البريكس، مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، رسميًا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس، وسيبدأون العمل المشترك بهذه الصفة، في الأول من يناير تحت رئاسة روسيا، التي تتولى رئاسة المنظمة بعد جنوب أفريقيا.

وكما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو، خلال رئاستها التي تستمر لمدة عام، سوف تبذل كل ما في وسعها لضمان قدرة الأعضاء الـ 5 الجدد في مجموعة البريكس على "الاندماج بشكل متناغم في أسلوب عمل المنظمة".