السفارة الروسية في القاهرة تعلق على انضمام مصر رسميا إلى البريكس

علقت السفارة الروسية في القاهرة على انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس لتصبح عضوا كامل العضوية في المجموعة الاقتصادية والسياسية.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة: "ترحب روسيا بانضمام مصر إلى البريكس، ويسعدها أن تتواصل في التعامل من أجل تعميق شراكتنا.. وسنستطيع أن ننجز مع بعضنا البعض الكثير".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رئاسة روسيا لمجموعة البريكس لمدة عام، بعد تسلمها من جنوب أفريقيا.

وقال بوتين في بيان له: "في 1 يناير 2024 تسلمت روسيا عصا رئاسة في البريكس، وهو المجموعة التي تضم 10 دول وفقا لقرار قمة الـ 15 لتجمع البريكس الموافق عليه في شهر أغسطس الماضي.

وأضاف الرئيس الروسي: "انضم الى البريكس كلا من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، بصفتهم أعضاء كاملي العضوية الجديدة، ما يدل بشكل دامغ على زيادة نفوذ ودور المجموعة في الشئون العالمية".

وأوضح بوتين أن تجمع البريكس يجذب عددا متزايدا من الدول المؤيدة وذات الأفكار المشابهة التي تشارك في المبادئ التي يستند عليها عمل التجمع وهي، المساواة في السيادة واحترام الاختيار المسار الذاتي للتنمية ومراعاة المصالح المشتركة والشفافية وتوافق الآراء بالإضافة الى السعي لتشكيل نظام متعدد الأقطاب ونموذج النظام المالي والتجاري العالمي والبحث عن الحلول الجماعية للقضايا المعاصرة الأكثر إلحاحا.

وأشار إلى أن رئاسة روسيا لتجمع البريكس في عام 2024 يأتي تحت شعار "تعزيز تعددية الأطراف من أجل تنمية العالمية العادلة والامن"، وستعمل في هذه الروح مع التركيز على التعاون الإيجابي والبناء مع كل الدول المعنية.

وتابع بوتين: "سنبذل كل جهودنا بغية المساهمة في الإدماج المتناغم للمشاركين الجدد الى كل صيغ عمل التجمع حفاظا على التقاليد واستنادا الى الخبرة التي اكتسبها التجمع في السنوات السابقة".

ولفت إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار استعداد العديد من الدول الأخرى التي يبلغ عدادها حوالي 30 للانضمام الى البريكس وجدول أعمالها متعددة الأبعاد في شكل واحد أو آخر، وتحقيقا لهذه الغاية سنبدأ العمل المكثف من أجل بلورة طرائق الفئة الجديدة لـ "دول الشريكة" في البريكس.