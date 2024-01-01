حدث ليلا| مصر عضو كامل في البريكس.. تفاصيل زيادات خدمات المحمول الجديدة.. بلجيكا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي.. زعيم كوريا الشمالية يتوعد جارته الجنوبية والولايات المتحدة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

لا تزال تواصل الدولة المصرية نجاحاتها الكبرى في مشروعات الطاقة الخضراء، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك ضمن سلسلة من الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في المجالات المختلفة.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، بأن الاحتلال يخطط لاستبدال جميع العمال الفلسطينيين بشكل دائم بعمال أجانب، في مبادرة يزعمون من خلالها أنها تخلص البلاد من تهديد أمني متصور.

انتهي العام 2023 مسجلا عدد سكان في مصر بلع 105مليون 854 الف 652 نسمة وذلك وفقا للساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

شهدت منطقة الكوربة، في مصر الجديدة، ليلة استثنائية مليئة بالفعاليات والمرح، برأس السنة الجديدة. ورصدت عدسة صدى البلد صوراً للاحتفالات، وتوزيع الهدايا على المواطنين، وتزيين الشوارع بالزينة والأجراس وشجر الكريسماس. وبرغم درجات الحرارة المنخفضة إلا أنها لم تمنع المواطنين من استقبال العام الجديد بمظاهر

تعرضت تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، اليوم الاثنين، مع اللحظات الاولى للعام الميلادي الجديد، لقصف صاروخي من المقاومة الفلسطينية.

احتفل أمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، وشارك صوراً مع زوجته عبر انستجرام. وكتب: “سنة جديدة سعيدة بوجودك في حياتي يا اغلى ناسي ويارب بداية كل سنة بوجودك معايا ربنا يخليكي يا بنِت الأصول شكراً أنك في حياتي”. وكشف أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي ، مفاجأة عن

أحيت منذ قليل الفنانة شيرين عبد الوهاب، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك. وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية. ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل

أفضل ما تبدأ به عامك الجديد أن تكون قريب من الله تتضرع إليه بركعتي قيام الليل وتردد دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد فعلى كل مسلم أن يلجأ إلى الله بما يحب....

تصدر الفنان تامر حسني ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشره صورة جديدة له رفقة أسرته وزوجته بسمة بوسيل احتفالاً بالسنة الجديدة لعام ٢٠٢٤ وهو ما اثار الجدل حول عودتهم لبعض بعد شهور من الطلاق.. وتتميز زوجة تامر حسني بإطلالاتها الأنيقة والمتميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها

قال الموسيقار هاني شنودة، أنھ راھن على الفنان الكبير عمرو دياب منذ رؤيتھ واصطحبھ معھ لمنتج كبير حينھا.

اثارت النجمة شيرين عبد الوهاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهورها الأنيق فى اول حفل غنائى لها فى دبى بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب. وظهرت شيرين عبد الوهاب ، بإطلالة انيقةً ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا محتشم باللون الأزرق المجسم ألذى كشف عن فقدان وزنها . وتعتمد شيرين أغلب الأحيان

احتفل الأقباط، برأس السنة في دير الأنبا سمعان بالمقطم، مساء أمس الأحد، وحضروا صلوات قداس رأس السنة الميلادية، وشهد الدير إقبالا كبيراً ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة. ورصدت عدسة “صدى البلد”، صورا من داخل القداس، وسط أجواء السعادة بالعام الجديد. وحرص الأطفال على ارتداء الزي ذي اللون الأحمر والأخضر

أعلنت الملكة مارجريث الثانية مفاجأة للدنماركيين في ليلة رأس السنة بإعلانها تنازلها عن العرش. وستتخلى أطول حاكمة في أوروبا الحالية عن العرش في 14 يناير، وهو التاريخ الذي يوافق 52 عامًا منذ أصبحت الملكة.

استغل سالم الهندي الرئيس التنفيذى لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا. واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل

وجه إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، رسالة لياسين حافظ، لاعب نادي الزمالك مواليد ٢٠٠٥. وكتب عبر ستوري إنستجرام: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وفخور بيك وهفضل فخور بيك دايماً”. واحتفل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، وشارك صورا مع زوجته عبر إنستجرام. وكتب: “سنة جديدة سعيدة

أصبح الأعضاء الخمسة الجدد في منظمة البريكس، مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، رسميًا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس.....

حذر الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، عن صفة مذمومة ثابتة في حديث أسماء بنت عميس، ينبغي للمسلم أن يحذرها وهو يستقبل عامًا جديدًا

كشف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عن حقيقة اقتراب ناصر ماهر لاعب الفريق من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : لا يوجد عرض رسمي من نادي الزمالك للحصول على خدمات ناصر ماهر وهو لاعب محترم وفيوتشر

أبهرت احتفالات برج خليفة بدبي ، العالم، في عروض مبهجة اعتاد الكثيرون على حضورها ومتابعتها مع بداية كل عام. وتوشح برج خليفة بعلم دولة الامارات، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج في احتفالات دبي لعام ٢٠٢٤. برج خليفة دبي علم الامارات على برج خليفة واستقبلت مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة،

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة بقصف عنيف.....

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر في الجيش العراقي، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية....

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن حصول الموسيقا ر هاني فرحات على الجنسية السعودية، وذلك بعد مجهودات الفنية التى بذلها ضمن فعاليات موسم الرياض منذ موسمه الأول. وقال تركي آل الشيخ فى كلمة مسجلة تم عرضها خلال حفل نجمات العرب على مسرح محمد عبده أرينا : أشكر الموسيقار السعودي الدكتور هاني فرحات فى اشارة منه

دعاء أول يوم فى السنة الجديدة 2024 لعله واحدًا من الأدعية التي يبحث عنها الكثير اليوم، عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويفضل العديد من المسلمين بدء العام الجديد بـ دعاء السنة الجديدة 2024 ، فما أجمل أن يستقبل المسلم أى أمر فى حياته بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل، وعلى المسلم أن يسأل الله تعالى

مع بداية العام الجديد اتخذت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية قرار بالتنازل عن العرش في 14 يناير من العام المقبل وذلك بعد 52 عامًا من الجلوس على العرش، وقد أعلنت هذا القرار خلال خطابها التقليدي في ليلة رأس السنة الجديدة. وسيخلف الملكة ابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك، وتعتبر الملكة مارجريت البالغة من العمر 83 عامًا، والتي تولت العرش عام 1972، أطول ملوك بقاءً في أوروبا بعد وفاة الملكة إليزابي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، في منشور عبر حسابة على منصة إكس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حدد أولويات الإدارة الأمريكية في العام الميلادي الجديد 2024....

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن، أن بيون يانج ستقوم بتوجيه ضربة ساحقة وبدون تردد على عواصم الدول المعادية إذا اختارت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية طريق المواجهة العسكرية ضد كوريا الشمالية.....

من جهتها لم تفصح أى جهة ببيان رسمي بخصوص هذا الشأن ولم يصدر بيانا توضيحيا بخصوص هذة الزيادات.........

تنظم وزارة النقل، غدا الثلاثاء، مؤتمر موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد

الحرب بأسلحتها الفتاكة والحصار الشديد على القطاع والأمراض معدية اجتمع كل ذلك على أهالي غزة وكان هم الحرب وحده لا يكفيهم، فقد حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الأمراض الناجمة عن التهابات الجهاز التنفسي والقمل والجرب وغيرها من المشكلات الصحية يمكن أن تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العاام الميلادي الجديد 2024 سيكون عام الموت، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة والضفة الغربية....

وجه سيد معوض نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما خرج بتصريحات مثيرة، أيضا ضد محمد بركات زميله السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

استقبل العالم عام 2024 في أجواء مليئة بالأمل والتفاؤل، وفي مصر، احتفل المصريون باستقبال عام 2024 بطرق مختلفة، حيث أقيمت الاحتفالات في

الحماية والتعزيز والاستعداد .. هو الشعار الذي بموجبه تتولى بلجيكا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من إسبانيا لأشهر الـ 6 المقبلة.....

تعمل الحكومة على تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الراهنة خاصة محدودي الدخل منهم، ويكون ذلك من خلال عدد من الإجراءات، والتي