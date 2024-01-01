خاص| بعضها في حدود 15%.. تفاصيل زيادات خدمات المحمول

علم “صدى البلد” من مصادر بقطاع الاتصالات أن هناك زيادة على بعض الباقات وكروت الفكة والفواتير بنسبة في حدود 15٪.

وتلقى بالفعل شريحة من العملاء بعض الرسائل التوضيحية بشأن الزيادات فى هذا الصدد .

من جهتها لم تفصح أى جهة ببيان رسمي بخصوص هذا الشأن ولم يصدر بيانا توضيحيا بخصوص هذة الزيادات.

يذكر أن ملف زيادة أسعار خدمات المحمول مر بكثير من المطالبات من شركات المحمول فى ظل تأكيد من جهاز الاتصالات على مدار الشهور الماضية بأنه لا زيادة فى الأسعار .

تطبيق الأسعار الجديدة

فى خط مواز وضحت بعض الرسائل للعملاء أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض التعريفات على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من الفاتورة التي سيتم إصدارها شهر فبراير .