مع بداية العام.. هجوم إسرائيلي عنيف في محيط مسجد أبو داوود بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بـ النصيرات وسط قطاع غزة بقصف عنيف.

وفي وقت سابق، شن الاحتلال قصفا مدفعيا مكثفا على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة حي التفاح بمدينة غزة، وسقطت شهيدة وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وبسبب العدوان استشهدت طفلتين في قصف إسرائيلي بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خانيونس بقطاع غزة.

وسقط 26 شهيدا بينهم 7 أطفال في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خانيونس منذ فجر يوم الأحد.