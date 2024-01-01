سرقة الجيش واختراق للمخابرات.. فضيحة مدوية للاحتلال الإسرائيلي في غزة |تفاصيل

أعلنت وكالة صفا الفلسطينية، عن فضيحة مدوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواجد في قطاع غزة لمحاربة فصائل المقاومة الفلسطينية.

ووفقا لمصادر عبرية، فإن هناك إسرائيلي يدعى روعي يفراخ من تل أبيب تقمص شخصية ضابط في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الشاباك" وضابط في وحدة "يمام" الخاصة.

وأضافت المصادر، أن هذا الشخص دخل قطاع غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم البري، وحضر اجتماعات مع قائد الأركان في غرفة العمليات، والتقط الصور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك قام بسرقة كميات كبيرة من الأسلحة من معسكرات الجيش الإسرائيلي وهرب.

ويعتبر هذا فضيحة مدوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وإختراق كبير للأجهزة الأمنية والاستخبارات في إسرائيل، ولا تعتبر هذه المرة الأولي التي يتم إختراق الأجهزة الأمنية الإسرائيلي وجيش الاحتلال وأهمها كانت عملية طوفان الأقصي التي نفذتها حركة حماس.