الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة ثانية خارج مجاله الجوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى الأراضي المحتلة من الجهة الشرقية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن "هدفًا جويًا” – يعتقد أنه طائرة بدون طيار – كان يتجه نحو المجال الجوي الإسرائيلي من الاتجاه الشرقي، وأسقطته طائرة مقاتلة خارج المجال الجوي.

ولم يوضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار قد أسقطت فوق سوريا أو الأردن.

وكانت مقاتلة إسرائيلية أسقطت أيضًا هدفًا جويا آخر دخل المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا.

وأعلنت المقاومة العراقية، اليوم الأحد، قصفها موقع إسرائيلي في الجولان السوري المحتل عبر طائرة مسيرة.

وذكرت المقاومة العراقية في بيان صادر اليوم الأحد: "استمرارًا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدفنا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة"، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الاحتلال.