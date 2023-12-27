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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وجرحى في غارات وقصف إسرائيلي عنيف على مخيم البريج

صدى البلد

أفاد التليفزيون العربي، اليوم الأربعاء، بوجود شهداء وجرحى في غارات وقصف إسرائيلي عنيف على مخيم البريج.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" التابعة لحماس، عن استهدافها دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".

واستهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

كما استهدفت كتائب القسام 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وأوقعت عدداً من الجنود بين قتيل وجريح.

وقصفت كتائب القسام، بقذائف الهاون تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال خان يونس.

واستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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