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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. مصر عضو كامل في منظمة البريكس مع بداية العام الجديد

مصر والبريكس
مصر والبريكس

أصبح الأعضاء الخمسة الجدد في منظمة البريكس، مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، رسميًا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس، وسيبدأون العمل المشترك بهذه الصفة، في الأول من يناير تحت رئاسة روسيا، التي تتولى رئاسة المنظمة بعد جنوب أفريقيا.

وكان من المقرر أن تصبح الأرجنتين العضو السادس الجديد في الرابطة الحكومية الدولية، ولكن في 29 ديسمبر الماضي، أخطر الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي رسميًا أعضاء البريكس بأن بلاده سترفض دعوة المجموعة للانضمام الصادرة بعد قمتها في أغسطس الماضي في جوهانسبرج. 

وقال الرئيس الأردنتيني في رسالته، إنه لا يعتبر مشاركة الأرجنتين في مجموعة البريكس مناسبة في الوقت الحالي.

وكما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو، خلال رئاستها التي تستمر لمدة عام، سوف تبذل كل ما في وسعها لضمان قدرة الأعضاء الـ 5 الجدد في مجموعة البريكس على "الاندماج بشكل متناغم في أسلوب عمل المنظمة".

وبينما تستعد روسيا لتولي رئاسة مجموعة البريكس من بعد جنوب أفريقيا، ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أنها ستواصل المسار نحو توسيع النفوذ العالمي للمجموعة. ومن بين أولويات موسكو إنشاء آلية تسوية تجارية مشتركة داخل اقتصادات البريكس.

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