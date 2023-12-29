بعد وصفه لهم بالشيوعيين.. رئيس الأرجنتين يتراجع: أرغب في مقابلة قادة البريكس

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، اليوم الجمعة، أنه يريد مقابلة زعماء منظمة البريكس.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن "الرئيس الأرجنتيني أعرب في رسائل لرؤساء دول التجمع الاقتصادي، عن رغبته في مقابلة كل منهم من قادة البريكس".

وفي وقت سابق، رفض مايلي رسميا، في رسالتين إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، دعوة بلاده للانضمام إلى مجموعة البريكس.

يُذكر أن مايلي المنتمي لأقصى اليمين والذي يعتبر أن أمريكا وإسرائيل هم حلفاؤه، تولى منصبه في العاشر من ديسمبر 2023، وسبق أن انتقد الصين والبرازيل قائلا إنه لن يتعامل مع "الشيوعيين" وإنه يفضل تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه يسعى الرئيس الأرجنتيني الجديد إلى خفض الإنفاق العام وإحداث تغيير جذري في الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة معدل تضخم سنوي يبلغ 160%.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت منظمة بريكس انضمام ست دول إلى المنظمة لتصبح 11 دولة، والدول المدعوة هي "مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا".

وتضم منظمة بريكس خمسة دول هي "الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل".