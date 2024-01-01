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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سندمركم.. زعيم كوريا الشمالية يتوعد جارته الجنوبية والولايات المتحدة في 2024

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن، أن بيون يانج ستقوم بتوجيه ضربة ساحقة وبدون تردد على عواصم الدول المعادية إذا اختارت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية طريق المواجهة العسكرية ضد كوريا الشمالية.

وقال كيم في اجتماع بمناسبة العام الجديد مع قادة الجيش الكوري الشمالي، إنه مع التقدم المستمر لثورتنا، فإن المؤامرات من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تحاول عرقلتها ستزداد حدة.

وشدد على أن الجيش الكوري الشمالي أن يحبط استفزازات العدو بلا رحمة، لافتا: "إذا اختار خصومنا مواجهة عسكرية ضد الجمهورية، ينبغي دون أدنى تردد، توجيه ضربة ساحقة وتدمير عواصم العدو، وذلك باستخدام ترسانة كاملة من الوسائل فائقة القوة".

وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن ثقته في أن عام 2024 سيكون "ذروة تعزيز الاستعدادات للحرب".

ووفقا لوكالة كوريا الشمالية الرسمية، فإن كيم قام بتحليل الوضع الخطير في شبه الجزيرة الكورية بالتفصيل، حيث أصبح احتمال وقوع اشتباك مسلح أمر وارد.

وأكدت الوكالة أن جميع قادة الجيش الكوري الشمالي أقسموا يمينا على إظهار الولاء المطلق والخضوع المطلق لأفكار وقيادة اللجنة المركزية للحزب.

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