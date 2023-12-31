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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس العسكري خلال 2024

صدى البلد

أعلنت كوريا الشمالية اعتزامها إطلاق ثلاثة أقمار صناعية للاستطلاع العسكري خلال عام 2024، وذلك بعد الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي للاستطلاع العسكري للبلاد الشهر الماضي.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - في ختام خمسة أيام من الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) - إنه "بناء على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر صناعي للتجسس بنجاح عام 2023 في قطاع تطوير الفضاء، تم الكشف عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار تجسس أخرى عام 2024، وتمت مناقشة الإجراءات الشاملة لتحفيز تطوير تكنولوجيا علوم الفضاء".

ونجحت كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري إلى مداره في 21 نوفمبر الماضي، وأطلق عليه "ماليغيونغ-1"، وذلك بعد محاولتين فاشلتين خلال مايو وأغسطس.

وقال كيم: "نحن بحاجة إلى الرد بسرعة على أزمة نووية محتملة وحشد كل الوسائل المادية، بما في ذلك القوة النووية"، مشددا على الحاجة إلى تعزيز القدرات العسكرية للبحرية وتطوير معدات مسلحة قوية بدون طيار ووسائل للحرب الإلكترونية؛ في محاولة لتنفيذ مشاريعها الدفاعية الرئيسية بشكل أفضل.

ودعا الزعيم الكوري الشمالي - حسبما نقلت وكالة الأنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد، إلى "تغيير جوهري" في التعامل مع كوريا الجنوبية، وقال إن العلاقات بين الكوريتين أصبحت بين "دولتين معاديتين" أو "دولتين في حالة قتال".

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