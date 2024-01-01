عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شهور من الطلاق..آخر صور جمعت تامر حسنى وزوجته عقب أنباء عودتهما

تامر حسنى وزوجته
تامر حسنى وزوجته

 


تصدر  الفنان تامر حسني ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشره صورة جديدة له رفقة أسرته وزوجته بسمة بوسيل احتفالاً بالسنة الجديدة لعام ٢٠٢٤ وهو ما اثار الجدل حول عودتهم لبعض بعد شهور من الطلاق..


 

وتتميز زوجة تامر حسني بإطلالاتها الأنيقة والمتميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين متميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد زوجة تامر حسني ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


 

وظهر تامر حسني وزوجته واولاده بجلايب باللون الأبيض .


 

وهو ما دفع الجمهور يتسائل عن عودة تامر حسنى لزوجته بعد طلاقهما، ولكن اكتفى  تامر حسنى وعلق على الصور  قائلا:" كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم".
 

IMG_4672
IMG_4672
IMG_4671
IMG_4671
IMG_4670
IMG_4670
IMG_4669
IMG_4669
IMG_4668
IMG_4668
IMG_4667
IMG_4667
الفنان تامر حسني تامر حسن تامر حسني تامر حسنى وزوجته زوجة تامر حسني رفقة اسرته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

زيادة الأجور والمعاشات 2024.. تفاصيل خطة الحكومة في العام الجديد وموعد التطبيق

موضوعات متعلقة

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

بسعر خرافى.. أسماء ابراهيم تثير الجدل بفستانها من حلقة إيناس الدغيدي

بخصر منحوت.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة زوجها

بالبينك الجريء.. حمدي الميرغني وزوجته في عيد ميلاد ابنتهما

آيتن عامر تثير الجدل وتودع 2023 بفستان جرئ

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بعد شهور من الطلاق..آخر صور جمعت تامر حسنى وزوجته عقب أنباء عودتهما

مفاجأة أول ساعة في 2024..انخفاض عدد سكان مصر

دعاء قضاء الحاجة بداية العام الجديد.. احرص عليه الآن وشاهد النتيجة

ميدو يطالب بتشفير مباريات الدوري

أفضل مواقع مشاهدة وتحميل مسلسلات تركية بدون اشتراك

أول حفلة بعد الطلاق| رقص جنوني لـ شيرين عبد الوهاب في أبو ظبي.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ