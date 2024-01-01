بعد شهور من الطلاق..آخر صور جمعت تامر حسنى وزوجته عقب أنباء عودتهما



تصدر الفنان تامر حسني ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشره صورة جديدة له رفقة أسرته وزوجته بسمة بوسيل احتفالاً بالسنة الجديدة لعام ٢٠٢٤ وهو ما اثار الجدل حول عودتهم لبعض بعد شهور من الطلاق..





وتتميز زوجة تامر حسني بإطلالاتها الأنيقة والمتميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين متميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد زوجة تامر حسني ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





وظهر تامر حسني وزوجته واولاده بجلايب باللون الأبيض .





وهو ما دفع الجمهور يتسائل عن عودة تامر حسنى لزوجته بعد طلاقهما، ولكن اكتفى تامر حسنى وعلق على الصور قائلا:" كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم".



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