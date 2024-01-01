عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برج خليفة يبهر العالم في احتفالات رأس السنة| شاهد

صدى البلد

أبهرت احتفالات برج خليفة بدبي، العالم، في عروض مبهجة اعتاد الكثيرون على حضورها ومتابعتها مع بداية كل عام. 

وتوشح برج خليفة بعلم دولة الامارات، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج في احتفالات دبي لعام ٢٠٢٤.

برج خليفة دبي
علم الامارات على برج خليفة

واستقبلت مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، منتصف ليلة الأحد- الإثنين، رأس السنة الجديدة 2024، باحتفالات وألعاب نارية مذهلة، في العديد من المواقع الشهيرة بها.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، تضمنت مقطع فيديو لاحتفالات رأس السنة في دبي، وإضاءة برج خليفة، والعديد من المعالم الأخرى.

وذكر مكتب دبي الإعلامي، في منشور آخر على منصة "إكس": "احتفت القرية العالمية في دبي بفعاليات رأس السنة في دبي بـ7 عروض ألعاب نارية رائعة في أوقات مختلفة".

الإمارات العربية دولة الامارات دبي رأس السنة الجديدة عروض مبهرة احتفالات رأس السنه العاب نارية برج خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد .. أرقى 100 رسالة تبعتها للأصدقاء والأحبة والأقرباء

ترشيحاتنا

عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية في العراق |تفاصيل

مع بداية العام.. هجوم إسرائيلي عنيف في محيط مسجد أبو داوود بغزة

برج خليفة يبهر العالم في احتفالات رأس السنة| شاهد

فيوتشر : الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لضم ناصر ماهر

مصطفى كامل ومدحت صالح أول مرة.. تفاصيل حفل كاسيت 90 في السعودية

بفارق 80 ألف جنيه.. سعر MG 5 موديل 2024 الأرخص من فئتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. رانيا يوسف بإطلالة ملفتة تستقبل عام 2024

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين تخطف الأنظار فى اول حفل لها بعد الطلاق

بعد شهور من الطلاق..آخر صور جمعت تامر حسنى وزوجته عقب أنباء عودتهما

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ