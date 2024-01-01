برج خليفة يبهر العالم في احتفالات رأس السنة| شاهد

أبهرت احتفالات برج خليفة بدبي، العالم، في عروض مبهجة اعتاد الكثيرون على حضورها ومتابعتها مع بداية كل عام.

وتوشح برج خليفة بعلم دولة الامارات، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج في احتفالات دبي لعام ٢٠٢٤.

برج خليفة دبي

علم الامارات على برج خليفة

واستقبلت مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، منتصف ليلة الأحد- الإثنين، رأس السنة الجديدة 2024، باحتفالات وألعاب نارية مذهلة، في العديد من المواقع الشهيرة بها.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، تضمنت مقطع فيديو لاحتفالات رأس السنة في دبي، وإضاءة برج خليفة، والعديد من المعالم الأخرى.

وذكر مكتب دبي الإعلامي، في منشور آخر على منصة "إكس": "احتفت القرية العالمية في دبي بفعاليات رأس السنة في دبي بـ7 عروض ألعاب نارية رائعة في أوقات مختلفة".