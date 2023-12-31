دبي تستقبل 2024 باحتفالات وألعاب نارية مذهلة | فيديو وصور

تستقبل مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، منتصف ليل الأحد- الإثنين، رأس السنة الجديدة 2024، باحتفالات وألعاب نارية مذهلة، في العديد من المواقع الشهيرة بها.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، تضمنت مقطع فيديو لاحتفالات رأس السنة في دبي، وإضاءة برج خليفة، والعديد من المعالم الأخرى.

وذكر مكتب دبي الإعلامي، في منشور آخر على منصة "إكس": "احتفت القرية العالمية في دبي بفعاليات رأس السنة في دبي بـ7 عروض ألعاب نارية رائعة في أوقات مختلفة".

وفي منشور سابق، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "دبي المتألقة كعادتها، تستعد لإبهار العالم من جديد من خلال احتفالات رأس السنة في مدينة دبي".

كما نشر المكتب الإعلامي صورا للقائد العام لشرطة دبي خلال متابعته الميدانية لجهود فرق العمل ومواقع الاحتفالات لضمان راحة وسلامة جميع زوار احتفالات رأس السنة في دبي.

وذكر المكتب الإعلامي أنه "تم تخصيص فريق يضم قرابة 6000 عنصر من عناصر الأمن، و1328 دورية لتغطية وتأمين 32 موقعاً للألعاب النارية في دبي".