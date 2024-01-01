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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مظاهر احتفالية مبهجة في الكوربة بالعام الميلادي الجديد| صور

صدى البلد

شهدت منطقة الكوربة، في مصر الجديدة، ليلة استثنائية مليئة بالفعاليات والمرح، برأس السنة الجديدة. 

ورصدت عدسة صدى البلد صوراً للاحتفالات، وتوزيع الهدايا على المواطنين، وتزيين الشوارع بالزينة والأجراس وشجر الكريسماس.

وبرغم درجات الحرارة المنخفضة إلا أنها لم تمنع المواطنين من استقبال العام الجديد بمظاهر احتفالية مبهجة.  

وحذر القانون من استخدام الالعاب النارية والمفرقعات خلال هذه الاحتفالات، لما تسببه في بعض الأحيان من كوارث تودي بحياة المواطنين وتزهق أرواحهم.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

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استخدام الألعاب النارية استقبال العام الجديد الاحتفالات الالعاب النارية رأس السنة الجديدة منطقة الكوربة عدسة صدى البلد

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