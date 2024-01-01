عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. بلجيكا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي في جعبتها 6 أهداف رئيسية| تعرف عليها

بلجيكا
بلجيكا

"الحماية والتعزيز والاستعداد".. هو الشعار الذي بموجبه تتولى بلجيكا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من إسبانيا لأشهر الـ 6 المقبلة. 

وستتولى الدولة المضيفة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الرئاسة الدورية حتى نهاية يونيو القادم، وبعد ذلك ستسلم بروكسل عصا القيادة إلى المجر.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "كما تعلمون، نحن البلجيكيون لدينا الاتحاد الأوروبي في حمضنا النووي. المؤسسات الأوروبية تتمركز هنا في عاصمتنا. إذا كان هناك بلد يجسد جوهر الاتحاد الأوروبي، فهو بلجيكا".

وتؤكد السلطات البلجيكية أن بروكسل تتولى الرئاسة في لحظة دراماتيكية وسط الصراعات في أوكرانيا وغزة، فضلا عن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا، أن "توقعات أكثر من 440 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي عالية، والناس يعتزون باليقين والمنظور، وهذه تطلعات مشروعة وعلى الاتحاد الأوروبي واجب الاستجابة لهذه التحديات، وتحقيق النتائج هو هدفنا".

وحددت السلطات البلجيكية 6 أولويات لدورها الأخير على رأس رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي: الأول هو "حماية سيادة القانون والديمقراطية والوحدة"، وتعتزم بلجيكا العمل على إعداد الاتحاد الأوروبي للتوسع. 

وقال رئيس وزراء بلجيكا في بيان لها، "إن توسيع اتحادنا يجب أن يجعلنا جميعًا أقوى، ولذلك تعتزم الرئاسة دعم الدول المرشحة في جهودها للانضمام إلى اتحادنا. وفي الوقت نفسه، سيكون من الضروري إعداد سياسات الاتحاد وموارده وهياكل صنع القرار فيه للانضمام مستقبلا".

وتتم صياغة الأولوية الثانية على النحو التالي: "في ضوء الحقائق الجيوسياسية المتغيرة والتطور السريع للتكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لقدرته التنافسية وسياسته الصناعية على المدى الطويل"، وهنا "سيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز أمننا الاقتصادي، والحد من التبعيات الضارة وتعزيز ريادتنا التكنولوجية في القطاعات الحيوية".

أما الأولويتان الثالثة والرابعة بـ "انتقال أخضر لمعالجة الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث" وبذل الجهود نحو "تعزيز الأجندة الاجتماعية والصحية".

وترتبط الأولوية الخامسة وهي "حماية الناس والحدود"، بالميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، والذي وافقت عليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر. 

وقال رئيس زراء بلجيكا: "ستعمل الرئاسة البلجيكية على تعزيز البعد الخارجي للهجرة واللجوء، والعمل بشكل وثيق بشكل خاص مع شركائنا الأفارقة، كجزء من جهودنا الأوسع لمواصلة تطوير شراكة متبادلة المنفعة بين قارتينا، في الاحترام الكامل للقانون الدولي. ".

وأخيرا، تتلخص الأولوية الأخيرة في "تعزيز أوروبا العالمية" على خلفية المواجهة الجيوسياسية والصراع، "في هذا النهج الأكثر حزما، ستؤكد الرئاسة أيضا على أن الانفتاح والحوار والتعاون هي في صميم مفهوم مصالح الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تحقيق أهداف سياسته الخارجية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحشد جهوده الاقتصادية والأمنية والدفاعية بشكل كامل، قدرات التنمية والمساعدة الإنسانية."

رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي يوجهون دعوة لتعزيز اليورو

نائبة أوكرانية: كييف تحتاج إلى 3 آلاف قانون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بلجيكا الاتحاد الأوروبي اسبانيا حلف شمال الأطلسي رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

دعاء العام الجديد ورأس السنة.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

موضوعات متعلقة

خلال لقائه بسفير بلجيكا.. محافظ أسوان: التنسيق لتوقيع اتفاقية توأمة وزيادة الحركة السياحية

مصاب بالصليبي.. كورتوا يغيب عن منتخب بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية

رئيس وزراء بلجيكا: الوضع يزداد سوءا في غزة ويجب وقف إطلاق النار

فلسطين ترحب بقرار منع بلجيكا دخول المتطرفين الإسرائيليين بلادها

بلجيكا: عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة "غير مسبوق"

بدر عبد العاطي: مشاركة المصريين في بلجيكا بانتخابات الرئاسة مشرفة

المصريون في بلجيكا يشيدون بتنظيم انتخابات الرئاسة ويؤكدون حرصهم على المشاركة بها

ترشيحاتنا

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 | اعرف هتقبض كام وحقيقة الزيادة الجديدة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تطبق اليوم وتلك قيمتها.. زيادة المرتبات لهذه الفئات وهذا موقف أصحاب المعاشات

دعاء أول يوم في سنة 2024.. بـ 6 كلمات يُجبرك الله بطريقة يتعجب لها الخلق

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

رسميا.. بلجيكا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي في جعبتها 6 أهداف رئيسية| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل ماء جوز الهند للبشرة؟.. النتيجة ستدهشك

طردته من حياتي ومش هاعمل زي حازم.. لماذا هاجم سيد معوض محمد بركات؟

بالأبيض القصير.. هنا الزاهد تستقبل العام الجديد بالأبيض

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بجمالها احتفالا بعام 2024

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ