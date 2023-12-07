فلسطين ترحب بقرار منع بلجيكا دخول المتطرفين الإسرائيليين بلادها

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بشأن منع دخول المستعمرين المتطرفين بلاده، ورفضه لعنفهم ضد المدنيين، واستعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات على المتورطين في أعمال العنف بالضفة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن دي كرو أعرب عن استعداده لبذل الجهود لتبني هذا الموقف أثناء رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي، كما دعا إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وضرورة التوقف عن قتلهم في قطاع غزة.

كما رحبت الخارجية، بالموقف الذي صدر عن قمة قادة مجموعة الدول السبع بشأن التنديد بالعنف الذي يرتكبه المستعمرون ضد المواطنين في الضفة والدعوة إلى محاسبتهم، وكذلك المواقف والمؤشرات التي صدرت عن الخارجية الأمريكية ضد المستعمرين المتطرفين، والتوجه إلى فرض عقوبات عليهم وحظر منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة بسبب عنفهم واعتداءاتهم التي تقوّض السلام والأمن والاستقرار في الضفة.