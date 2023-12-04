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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا: عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة "غير مسبوق"

رئيس الوزراء البلجيكي
رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي "غير مسبوق".

وأضاف دي كرو ، في حديث مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن هدف تدمير مجتمع وأرض بأكملها لا يمكن أن يكون حلا للوضع.

وتابع: لا نريد أن يقتل المزيد من المدنيين"، داعيا إسرائيل لعمل ما بوسعها لوقف قتل السكان المدنيين في قطاع غزة واحترام القانون الدولي في إجراء عملياتها ضد حركة حماس".

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إدانات دي كرو السابقة بشأن مقتل المدنيين في قطاع غزة لمقتل مدنيين خلال زيارة لإسرائيل مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز أثارت غضب إسرائيل وأدت إلى خلاف دبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، سابقا، إنه سيتم استدعاء سفيري بلجيكا وإسبانيا إلى وزارة خارجية البلاد بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره البلجيكي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وردا على انتقادات من إسرائيل قال دي كرو إن بلاده تدين الإرهاب وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس في إطار الأعراف الدولية وتعارض قتل المدنيين على يد طرفي الصراع.

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة القصف الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة إسرائيل

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