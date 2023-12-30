رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي يوجهون دعوة لتعزيز اليورو

دعا رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز اليورو والتقدم نحو اتحاد لأسواق رأس المال في نداء مشترك نشرته مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، أمس الجمعة.

كتب المقال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو.

وفي المقال، الذي يأتي في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي، يؤكد القادة على ضرورة التعاون للتغلب على التحديات ومن بينها التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ.

ويقول رؤسات المؤسسات في المقال "تواجه قدرتنا التنافسية تحديات غير مسبوقة بسبب تدابير السياسة المتعلقة بالطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم.

ومن المقرر أن يظهر المقال في إصدارات مطبوعة للمجموعة الإعلامية، اليوم السبت.

كما دعوا إلى إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال يمتد عبر القارة بأكملها ويمكن استخدامه لتعبئة الموارد المالية الخاصة.

وأوضح المقال أنه من أجل زيادة القدرة التنافسية والأمن "يمكن تعزيز الهياكل القائمة من خلال تعديل قواعد الميزانية واتحاد مصرفي أكثر قوة".