الأعلى للجامعات يبحث امتحانات التيرم والأنشطة الطلابية بالإجازة .. والتعليم العالي توضح تفاصيل إطلاق تحالف جامعات شمال الصعيد

ملفات هامة على طاولة الأعلى للجامعات اليوم

يدعم التنمية الشاملة.. تفاصيل إطلاق تحالف جامعات شمال الصعيد

افتتاح عدد من المنشآت الطبية والتعليمية بجامعة المنيا

يعقد بعد قليل الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة المنيا حيث يناقش الاجتماع عدد من الأمور الهامة التي بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول وإجازة منتصف العام الدراسي وبعض القضايا الهامة.



وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيتناول عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق الخاصة بالجامعات من بينها متابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول، والقيام بالاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.



وأشار المصدر لصدى البلد إلى أن وزير التعليم العالي سيشهد اليوم أيضا إطلاق فعاليات تدشين تحالف جامعات شمال الصعيد.



وأشار إلى أنه سيتم الاطلاع على خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وأيضا التأكيد على ضرورة الاستعداد مبكرا للفصل الدراسي الثاني.



أكد على أن سيتم أيضا مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ في مختلف المحافظات بالتزامن مع أعياد الميلاد.

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيقوم بافتتاح الفعاليات الخاصة بتدشين تحالف جامعات شمال الصعيد.



وأشار إلى أن تدشين تحالف جامعات شمال الصعيد، يأتي تنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي قد أطلقتها وزارة التعليم العالي، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من أجل دعم التحالفات الإقليمية في القيام ببناء التنمية الشاملة .

وتابع : " يتم ذلك عن طريق تعزيز فكرتها بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى هذه الإقليم، وايضا وضع خطط التنمية ".



قال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتفقد عددا من المنشآت الجامعية الطبية والتعليمية، على هامش عقد الاجتماع والتي ستبدأ بافتتاح مستشفى طب وجراحة الأطفال (مبنى 1) والافتتاح التجريبي للمستشفى الثلاثي هذا بالإضافة إلى تفقد مركز طب وجراحة العيون ومستشفى الأورام وكذلك افتتاح بدء أعمال إعادة تأهيل الموقع العام للجامعة، وافتتاح مبنى كلية دار العلوم.



وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم إطلاق ، حيث سيتم توقيع عدة بروتوكولات كنواة لتحالف إقليمي شمال الصعيد، بين الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك بين الجامعات والمؤسسات الصناعية بالاقليم.

وكان قد شهد الدكتوى أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي احتفالية عيد العلم الثامن عشر بجامعة القاهرة، والتي تنظمها الجامعة؛ تكريمًا لعدد من السادة الوزراء و60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2022 و2023، بحضور السيد اللواء/ أحمد راشد محافظ الجيزة، ود.محمد الخشت رئيس الجامعة، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وفي مستهل كلمته، وجه الوزير خالص التهنئة لجميع المكرمين، راجيًا لهم دوام التوفيق والسداد، والمزيد من الإبداع المتميز في خدمة بلادهم، وخدمة العلم والإنسانية، كما توجه بالشكر إلى أسرة جامعة القاهرة السباقة إلى الاحتفاء بأبنائها وتكريمهم على ما قدموا من منجزات علمية وأدبية وفكرية، في نهج جامعي حميد، مؤكدًا أنه سيكون له أطيب صدى لدى الأساتذة، والعلماء، والباحثين المكرمين، بل يجاوزهم ليمتد إلى الشباب الواعد الذي يرى في هذه الاحتفالات نماذج مشرفة، تنال ما تستحق من تكريم، فيكون هذا حافزً له على المثابرة، والسعي إلى الإبداع والابتكار.

وأكد د.أيمن عاشور أن جامعة القاهرة جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي المصرية التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال الفترة الماضية؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، لافتًا إلى أن مسيرة التعليم الجامعي والعالي مازالت تواجه تحديات عديدة، ويتم التعامل معها من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مارس الماضي، بمشاركة واسعة من جانب الوزارات المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والصناعية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، وتم عقد 5 جلسات حول تطوير المناهج والبرامج، وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي، وتدويل التعليم العالي، والابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف الوزير أن هذه الإستراتيجية لها ثلاثة محاور، أولها: إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، ثانيها: التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، وثالثها: العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.