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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات التيرم... ملفات هامة على طاولة الأعلى للجامعات | بعد قليل

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

يعقد بعد قليل الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة المنيا حيث يناقش الاجتماع عدد من الأمور الهامة التي بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول وإجازة منتصف العام الدراسي وبعض القضايا الهامة.


وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيتناول عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق الخاصة بالجامعات من بينها متابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الاول، والقيام بالاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

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وأشار  المصدر لصدى البلد إلى أن وزير التعليم العالي سيشهد اليوم ايضا إطلاق فعاليات تدشين تحالف جامعات شمال الصعيد.


وأشار إلى أنه سيتم الاطلاع على خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وأيضا التأكيد على ضرورة الاستعداد مبكرا للفصل الدراسي الثاني.


أكد على أن سيتم أيضا مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ في مختلف المحافظات بالتزامن مع أعياد الميلاد.

 

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إجازة منتصف العام الدراسي

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