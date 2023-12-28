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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الاستشعار من البعد: الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين

الاستشعار من البعد
الاستشعار من البعد

صرح الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بأن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، والتي تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، تقوم على 7 محاور أساسية أهمها الابتكار والاستدامة والتكامل والتعاون.

وأضاف أبو المجد لـ"صدى البلد"، أن الهيئة تشارك في عدد من المشروعات للارتقاء بالمنظومة في مصر، آخرها التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع رصد المحاصيل الاستراتيجية، في الدولة سواء المحاصيل الشتوية أو الصيفية، وذلك بالتعاون مع وزارة معنية بالأمن الغذائي المصري، وذلك يعطي إشارة بأن الهيئة كفء وقادرة من خلال قدرتها العلمية والبحثية والتكنولوجية، على أن تساهم مع الوزارات في مثل هذه المشروعات القومية.

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وأوضح أن “خطة الوزارة تدعم التعاون مع الهيئات، ولكن نريد أن نستفيد أكثر من تعاون الدولة مع الهيئات الأخرى داخل مصر وخارجها، كما أن هناك تعاونا داخليا مع جهات وقطاعات معينة مثل التعاون مع شركات البترول وعلوم الفضاء بعض الجهات السيادية في الدولة مثل الهيئة الهندسية، كما نتعاون مع بعض الوزارات والهيئات، من بيها المشروعات القومية مثل التوسعات الزراعية في الدلتا واللوجستيات التي تتم في ساحل البحر الأحمر، فكل ما يمكن أن يساهم في استخدام هذه التكنولوجيات مع قطاعات الدولة نشارك به”.

 

وأشار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إلى أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.

التعليم العالي والبحث العلمي الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الهيئة القومية للاستشعار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

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