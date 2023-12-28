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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظائف جديدة للباحثين.. تفاصيل التقديم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA  عن الوظائف التالية:

1- وظيفة محلل برمجيات في برامج الأبحاث كل المهام التي يقوم بها المرشحين المختارين ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد.

2- وظيفة باحث في مجال المباني والمواد الحيوية. كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفة في أقرب وقت ممكن، سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد.

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واوضحت أنه لمزيد من المعلومات :
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-31/


http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-32/

 

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم تحليل النظم IIASA

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