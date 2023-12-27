الاستشعار من البعد: هناك روابط وتعاون ثنائي مع اليابان منذ القرن 19

انطلقت منذ قليل فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعات في اليابان والتي تنظمها الهيئة وذلك في قاعة المؤتمرات بالهيئة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية -اليابانية في مصر، آثار الفضاء، علوم التراث، إدارة الأراضي والمياه.

قال الدكتور إسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إنه قد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجيتها الوطنية مع الركائز السبع الرئيسية للابتكار والشراكات والتعاون، مشيرا إلى أن هناك بيئة متوفرة تمكننا من التعاون مع شركائنا مثل اليابان لكي تشاطر مواردنا وخبراتنا لتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي.



وأشار إلى أنه تربط مصر واليابان روابط قوية وتعاون ثنائي منذ القرن التاسع عشر، ومع ذلك تعود العلاقات الرسمية بين البلدين إلى عام 1922، كما يمتد هذا التعاون المشترك ليشمل مؤسسات وطنية من بينها الرابطة الوطنية للضمان الاجتماعي وجامعات أكاديمية في اليابان مثل جامعات طوكيو وصوفيا وكيو وشيبا.

واضاف أنه قد حصل ما يقرب من 7 باحثين من الرابطة إما على درجة الدكتوراه من اليابان أو زاروا اليابان لإجراء بحوث ما بعد الدكتوراه.



ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشارك في الندوة عدد من الاساتذة من جامعات توكاي - واسيدا - صوفيا والجمعية اليابانية لتنمية العلوم JSPS بالإضافة الى معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وجامعتي اسيوط والوادي الجديد.