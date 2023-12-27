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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع آثار الفضاء وعلوم التراث بين مصر واليابان

انطلاق الندوة السابعة
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية

انطلقت منذ قليل فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعات في اليابان والتي تنظمها الهيئة وذلك في قاعة المؤتمرات بالهيئة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية -اليابانية في مصر، آثار الفضاء، علوم التراث، إدارة الأراضي والمياه.

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تنظيم دوري الجامعات والمعاهد بمشاركة 13 ألف طالب| حصاد التعليم العالي 2023

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هيئة الاستشعار من البعد تعقد مؤتمر "تعزيز التعاون المصري الياباني المشترك".. اليوم


ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشارك في الندوة عدد من الاساتذة من جامعات توكاي - واسيدا - صوفيا والجمعية اليابانية لتنمية العلوم JSPS بالإضافة الى معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وجامعتي اسيوط والوادي الجديد.

انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية اليابانية في مصر
الهيئة القومية للاستشعار من البعد علوم الفضاء اليابان فعاليات الندوة الدولية السابعة مشاريع البحوث آثار الفضاء علوم التراث إدارة الأراضي Jobs Education

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