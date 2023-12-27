عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنظيم دوري الجامعات والمعاهد بمشاركة 13 ألف طالب| حصاد التعليم العالي 2023

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى

حظى قطاع الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، باهتمام كبير من جانب الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال عام 2023، وذلك تماشيًا مع اهتمام وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية بدعم الأنشطة الرياضية، واستغلال طاقات الشباب، وتزويدهم بالمهارات الرياضية اللازمة؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في كُبرى المنافسات الدولية والإقليمية.

txt

هيئة الاستشعار من البعد تعقد مؤتمر "تعزيز التعاون المصري الياباني المشترك".. اليوم

txt

بدعم رئاسي| التعليم العالي تطلق قريبا مبادرة "تحالف وتنمية".. وتوسيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية لخدمة الصناعة وسوق العمل

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم الانتهاء من إقامة وتنظيم فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم ٥٠ للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتي شملت ٣٣ مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة ١٣ ألف طالب وطالبة، كما بدأ دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم ٥١ للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والذي شمل ٣٣ مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة ١٥ ألف طالب وطالبة، كما انطلقت المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرياضية للجامعات المصرية، بمشاركة ٣٢ جامعة، مُقسمة على ٨ مجموعات، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى فوز منتخب مصر للجامعات بكأس البطولة العربية لكرة القدم صالات بدولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية على التوالي، وحصول المنتخبات الرياضية بالأكاديمية البحرية بالقاهرة على الدرع العام لبطولة القطاع الخامس للجامعات الخاصة والمعاهد العليا المصرية، كما فازت جامعة بنها بالدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية في خماسيات كرة القدم في نسختها الثانية.

كما أشار الوزير إلى حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) ممثلة عن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على المركز الأول وكأس البطولة الإفريقية الخامسة لكرة السلة 3X3 للجامعات بجامعة چوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وتأهل الفريق للعب ببطولة كأس العالم للجامعات التي ستقام بدولة الصين عام ٢٠٢٤، كما حصلت بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طلاب) على المركز الثالث والميدالية البرونزية لكرة السلة 3X3  للجامعات بجامعة چوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا، فضلًا عن حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) على المركز الثاني في بطولة  كأس العالم لكرة السلة 3X3  التي أقيمت بمدينة الدوحة بدولة قطر.

وفي إطار الاهتمام بعقد المؤتمرات والملتقيات، أكد د.أيمن عاشور أنه عُقد المؤتمر الدولي الـ ١٧ حول اتجاهات التقدم التكنولوجي لعلوم الرياضة بالوطن العربي بجامعة حلوان، كما تم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، بعنوان "الرياضة وتحديات العصر الواقع والمستقبل)، فضلًا عن تنظيم المُلتقى الدولي الثالث للسياحة الرياضية بجامعة أسوان، بعنوان: "آفاق وطموحات الرقمنة والذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر للتوظيف والتوصيف المهني في المجال الرياضي في إطار "الجمهورية الجديدة"، وتنظيم دورة حول "تطبيقات التسويق الجديد في المجال الرياضي"، وكذا تنظيم العديد من الدورات للمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع للاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومنها (دورة إعداد مُدربي الألعاب الجماعية والدورة الأساسية في كرة القدم).

وأشار الوزير إلى فوز د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في دورته (٢٠٢٣ – ٢٠٢٧)، وهو ما يُمثل إضافة قوية لتطوير الرياضة الجامعية على مستوى القارة الإفريقية.

وأوضح الدكتورصبحي حسانين مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات شارك في المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية بدولة ليبيا، كما شارك الاتحاد في المؤتمر السنوي للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، والذي أقيم بجمهورية مصر العربية في نسخته الـ ٣٣ بعنوان "منظومة صناعة البطل"، وكذا المشاركة في مؤتمر جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية.

وأكد الدكتورعادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضة الجامعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية نشر الوعي الرياضي داخل المُجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين؛ ليكونوا قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الدولية.

حصاد قطاع الأنشطة الرياضية بالجامعات والمعاهد المصرية
حصاد قطاع الأنشطة الرياضية بالجامعات والمعاهد المصرية
قطاع الأنشطة الرياضية الانشطة الرياضية وزارة التعليم العالى الجامعات المصرية الشباب دوري الجامعات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

معهد تيودور بلهارس للأبحاث ومركز أورام السلام يوقعان بروتوكول تعاون طبي مُشترك

تحالف وتنمية.. التعليم العالي: دعم كبير من القيادة السياسية لخدمة البحث العلمي

امتحانات التيرم والأنشطة الطلابية بالإجازة.. تفاصيل ما سيناقشه الأعلى للجامعات باجتماعه المقبل

أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين في برنامج منح الزيارات القصيرة "ستارز"

ترشيحاتنا

إجمالي إيرادات الأفلام| أكرم حسني يزاحم أمير كرارة.. محمد إمام يتفوق على حسن الرداد

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

وزير النقل: لن يستطيع أحد إنشاء خطوط بدلية لقناة السويس

لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10جيجاوات.. توقيع مذكرة تفاهم مصرية صينية بحضور مدبولي

توقيع العقد النهائي مع الامارات لبناء وتطوير وتشغيل محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

الأونروا: إسرائيل تحاول إخلاء المنطقة الوسطى في غزة ولا مكان آمن بالقطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ