الاستشعار من البعد: الإستراتيجية الموحدة للتعليم تدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم

انطلقت منذ قليل فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعات في اليابان والتي تنظمها الهيئة؛ وذلك في قاعة المؤتمرات بالهيئة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية -اليابانية في مصر، آثار الفضاء، علوم التراث، إدارة الأراضي والمياه.



قال الدكتور اسلام أبو المجد: إنه قد رسمت مصر رؤيتها لعام 2030 باستراتيجية موحدة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تهدف إلى تطوير قاعدة علمية وتكنولوجية فعالة قائمة على المعرفة، وقادرة على الابتكار، وذات مكانة دولية.

وأضاف الدكتور إسلام أبوالمجد أن الاستراتيجية الموحدة للتعليم العالي تدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم المستمر، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة إنتاج المعرفة، وتحسين النوعية، وزيادة استجابتها لمواجهة التحديات المجتمعية، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشارك في الندوة عدد من الاساتذة من جامعات توكاي - واسيدا - صوفيا والجمعية اليابانية لتنمية العلوم JSPS بالإضافة الى معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وجامعتي اسيوط والوادي الجديد.