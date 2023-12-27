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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ندوة علمية بين هيئة الاستشعار وجامعة بترا ماليزيا حول التوعية الزراعية.. تفاصيل

ندوة علمية بين هيئة
ندوة علمية بين هيئة الاستشعار من البُعد وجامعة بترا ماليزيا

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع جامعة بترا ماليزيا،برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ندوة علمية مشتركة، بعنوان "التوعية الزراعية: من ماليزيا إلى مصر 2023".

 

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والدكتور زكري بن عزيز رئيس قسم علوم المحاصيل بالإنابة عن عميد كلية الزراعة وعلوم الغابات في UPMKB، وبمشاركة 120 باحثًا وطالبًا وممثلين من عدة جهات ذات صلة من الجانبين، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في ديسمبر 2021.

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وأقيمت الندوة العلمية بالتنسيق المُشترك بين شُعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة وقسم علوم المحاصيل كلية العلوم الزراعية والغابات UPMKB بجامعة بترا ماليزيا، واستهدفت الندوة تبادل الأفكار بين شباب الباحثين في المجالات الزراعية المختلفة كما تم التعرف علي الإنجازات العلمية في المجالات الزراعية بين الجانبين.

وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، إلى أهمية التعاون المُشترك بين الهيئة وجامعة بترا ماليزيا، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، معربًا عن سعي الهيئة بزيادة التعاون وخاصة في المجالات المُتعلقة بالأمن الغذائي.

واشتملت فعاليات الندوة على تقديم العديد من المحاضرات المتميزة من كلا الجانبين، وتناولت المحاضرة الأولى التي قدمتها الدكتورة حنيشة كاملة عبدالرزاق، من قسم علوم المحاصيل في UPMKB، استعراض بعض التقنيات الحيوية المُستخدمة لتعزيز خصوبة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي وقدمت أمثلة على المنشطات الحيوية، فيما تناولت المحاضرة الثانية للدكتور السيد سعيد رئيس قسم الأراضي بالهيئة، عرض دور الاستشعار عن بُعد في إدارة العمليات الزراعية مع استعراض بعض الأبحاث في هذا المجال، واشتملت المحاضرة الثالثة للسيدة عائشة براتيوي سوجيان طالبة دكتوراه من UPMKB، على عرض بعض الأنظمة والتكنولوجيات الزراعية، بدءًا من زراعة الأرز إلى زراعة نخيل الزيت في ماليزيا، كما تناولت المحاضرة الرابعة للمهندس محمد إمام إخصائي بقسم التربة شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة عرض نموذج عن تحديد نطاق الإدارة القائمة على الاستشعار عن بُعد لمحصول البطاطس باستخدام صور القمر الأوروبي (سينتينال 2) وكيفية استرجاع وتخريط بعض خصائص التربة وتكامل بيانات الاستشعار عن بُعد مُتعددة المصادر.

وفي ختام الندوة العلمية، أعرب الدكتور زكري بن عزيز، عن سعادته بالتواصل والتبادل العلمي مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة، موضحًا أن هذا التعاون لا يركز على تبادل المعارف بين الطلاب فحسب، بل يُركز أيضًا على البحث والتدريس وتبادل المعرفة والتعاون في كل القضايا العلمية لضمان تعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي بين الجانبين.

وأعرب كريستي ريكان أناك باتان، مدير البرنامج، عن امتنانه للمشاركة المثمرة لجميع المشاركين، مُقدمًا شكره لجميع القائمين على تنظيم الندوة العلمية.

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