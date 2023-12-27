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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاستشعار من البعد: علوم وتكنولوجيا الفضاء يجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام

انطلق فعاليات الندوة
انطلق فعاليات الندوة الدولية السابعة لاستشعار من بعد

انطلقت منذ قليل فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعات في اليابان والتي تنظمها الهيئة وذلك في قاعة المؤتمرات بالهيئة لتعزيز مشاريع البحوث المشتركة المصرية -اليابانية في مصر، آثار الفضاء، علوم التراث، إدارة الأراضي والمياه.

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انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع آثار الفضاء وعلوم التراث بين مصر واليابان

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قال الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد إن الهيئة تدرك وتلاحظ أن العالم يواجه طائفة واسعة من التحديات التي تفرض ضغطا على البشر وتقيد الخطط الإنمائية، وتمتد هذه التحديات أيضا إلى التراث والحضارة القديمة، فالموارد الطبيعية العابرة للحدود والأزمات البيئية، وتغير المناخ، والفقر، والبطالة، والصراعات هي من بين العديد من القضايا الرئيسية التي تتطلب الحصول على معلومات في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي لحلها.

 

وأضاف أبو المجد أنه سيتطلب أيضا التعاون والتنسيق والإدارة عبر الحدود من أجل توفير الدعم لصانعي القرارت، ومن ثم ينبغي أن تحظى علوم وتكنولوجيا الفضاء بقدر كبير من الاهتمام لكي تتصدى لهذه التحديات.


ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشارك في الندوة عدد من الاساتذة من جامعات توكاي - واسيدا - صوفيا والجمعية اليابانية لتنمية العلوم JSPS بالإضافة الى معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وجامعتي اسيوط والوادي الجديد.

انطلق فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلق فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلق فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلق فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلق فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلق فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلق فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلق فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلقت فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلقت فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلقت فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
انطلقت فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد
الندوة الدولية السابعة الهيئة القومية للاستشعار من البعد لاستشعار من البعد علوم الفضاء اليابان Jobs Education

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