عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت في طنطا بالغربية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

 

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدي بهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "مركز زويل للتدريب"، والكائن مقرها ( 38 شارع لقمان الحكيم - متفرع من شارع الرفاعي ـ عمارة فريد حامد عريبي ـ الدور الثاني ـ طنطا ـ محافظة الغربية)، وتدعي منح الدارسين دبلومات في التخصصات الاَتية : " إدارة الأعمال، الجودة الشاملة، التغذية الشاملة، تحاليل طبية"، وتزعم أنها مُعتمدة من جهات وجامعات حكومية وخاصة.

كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة أوبك أكاديمي للعلوم الحديثة "OPEC Courses"، والكائن مقرها في ( 7 ش ماهر عبدالحميد - متفرع من شارع الرفاعي ـ قحافة ـ الدور الأول علوى - طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة للدارسين في تخصصات مختلفة (إدارة الأعمال، التسويق والمبيعات، اللغات الأجنبية، التمريض، المساحة والخرائط، سياحة وفنادق).

txt

وزير التعليم العالي: أولوياتنا التحوّل نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية

txt

اعرف التخصصات بجامعة الملك سلمان لطلاب علمي علوم للتقديم بالتيرم الثاني

txt

صدى البلد ينفرد بنشر أول أطلس للتغيرات المناخية بمصر بتقنيات علوم الفضاء

txt

تعزيز مشاريع آثار الفضاء وعلوم التراث بين مصر واليابان.. الاستشعار من البعد: علوم وتكنولوجيا الفضاء يجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام

txt

ندوة علمية بين هيئة الاستشعار وجامعة بترا ماليزيا حول التوعية الزراعية.. تفاصيل

txt

الاستشعار من البعد: هناك روابط وتعاون ثنائي مع اليابان منذ القرن 19

txt

الاستشعار من البعد: الإستراتيجية الموحدة للتعليم تدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم

txt

الاستشعار من البعد: علوم وتكنولوجيا الفضاء يجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام

txt

انطلاق الندوة السابعة لتعزيز مشاريع آثار الفضاء وعلوم التراث بين مصر واليابان

txt

تنظيم دوري الجامعات والمعاهد بمشاركة 13 ألف طالب| حصاد التعليم العالي 2023

وكذلك أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة رويال أكاديمي، والكائن مقرها في (19 شارع الدعوة ـ متفرع من شارع الرفاعي ـ منطقة المعرض ـ الدور الأول علوى - طنطا - محافظة الغربية)، والتي تدعي منح الدارسين شهادات مُعتمدة في التخصصات الاتية: (العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم التطبيقية)، مع إمكانية استكمال الدراسة لبعض التخصصات بجامعة دولية والحصول على بكالوريوس مهني، كما تزعم قبول الطلاب وخريجي الكليات المصرية والحاصلين على الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية بجميع أنواعها، بحد أدنى 50% دون التقيد بسنة التخرج أو السن، كما أنها تقوم بتأجيل التجنيد وتغيير المهنة في البطاقة الشخصية.

 

ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مخاطبة السيد اللواء محافظ الغربية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه الكيانات الوهمية، حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن.

وخاطب د. أيمن عاشور الدكتور محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأت حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

كما خاطب وزير التعليم العالي، السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن الوزارة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها .

الجامعات والمعاهد استشعار من البعد الاستشعار من البعد طنطا أوبك أكاديمي للعلوم الحديثة مركز زويل للتدريب رويال أكاديمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: أولوياتنا التحوّل نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية

اعرف التخصصات بجامعة الملك سلمان لطلاب علمي علوم للتقديم بالتيرم الثاني

صدى البلد ينفرد بنشر أول أطلس للتغيرات المناخية بمصر بتقنيات علوم الفضاء

تعزيز مشاريع آثار الفضاء وعلوم التراث بين مصر واليابان.. الاستشعار من البعد: علوم وتكنولوجيا الفضاء يجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام

ندوة علمية بين هيئة الاستشعار وجامعة بترا ماليزيا حول التوعية الزراعية.. تفاصيل

الاستشعار من البعد: هناك روابط وتعاون ثنائي مع اليابان منذ القرن 19

الاستشعار من البعد: الإستراتيجية الموحدة للتعليم تدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم

الاستشعار من البعد: علوم وتكنولوجيا الفضاء يجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الجيشين الصيني والروسي بشأن الأمن الإقليمي والعالمي |تفاصيل

هذه كلمتنا للعرب والمسلمين|ماذا قال بيان هيئة كبار العلماء بشأن أحداث فلسـطين

4 أسباب خفية لـ آلام أسفل الظهر.. تعرف عليها

لو موظف.. اعرف عدد الإجازات الرسمية فى 2024

ميدو: إقالة فيتوريا من تدريب المنتخب في هذه الحالة

علامات حسن الخاتمة .. منها الموت فى هذا المكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ