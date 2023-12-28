عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أول أطلس للتغيرات المناخية بمصر بتقنيات علوم الفضاء.. ورئيس الهيئة: يظهر الأماكن المتأثرة ويساعد الدولة في اتخاذ الإجراءات بهذا الشأن

الاستشعار عن بعد
الاستشعار عن بعد
  • الاستشعار عن بعد: 
  • نعمل على فتح شبكة للتواصل بين العلماء المصريين والأفارقة
  • تحقيق مشروع قمر صناعي بحثي يخدم قطاع الزراعة

 

انفرد موقع “صدى البلد” بالحصول على نسخة وشرح لأول أطلس للتغيرات المناخية في مصر بمساعدة تقنيات علوم الفضاء، والذي أصدرته الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.

أول أطلس للتغيرات المناخية في مصر بمساعدة تقنيات علوم الفضاء

وكشف الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنه  تم في بداية الأطلس وضع كلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة من رئيس الوزراء وأيضا كلمة لوزير التعليم العالي.

وقال إنه تناول كيف يرى العالم مصر وأفريقيا، حيث يوضح وضع مصر في أفريقيا ومدى تأثير التغيرات المناخية عليها، مشيرا إلى أنه يضم الساحل الشمالي كله من رفح وحتى السلوم ومدى تأثير التغيرات المناخية على كل القطاعات، من بينها قطاعات الزراعة وقطاعات التعدين وقطاع الإسكان.

وأضاف أن الأطلس المصري يوضح حال ارتفاع مستوى سطح البحر وحجم التأثير على السواحل بالكيلو متر، مشيرا إلى أنه يعد دراسة متكاملة لم نرها من قبل، حيث يستعرض أكثر الأماكن المتأثرة من التغيرات المناخية بالأرقام، كما يساعد في بدء الدولة في اتخاذ الإجراءات المجابهة والمتبعة بهذا الشأن.

وتابع: "قمنا بإرسال العديد من البحوث المتخصصة في مجال التغيرات المناخية ولكن بشكل منفرد، إلى أن قمنا بوضع الأبحاث مجمعة بشكل علمي في الأطلس، وأيضا نصدر تقريرا سنويا به كل المفردات وكل المساهمات للهيئة في البحث العلمي".

وقال الدكتور إسلام أبو المجد إن الهيئة تعد عينا على الأرض وبالأخص مصر، لذا أصُدر الأطلس لرصد وتوثيق المشروعات، وأيضا رصد وتوثيق مشروعات التنمية والقومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه يظهر أنه من خلال تصوير الأرض من الفضاء بواسطة الأقمار الصناعية يمكن أن نرى المشروعات القومية بشكل أعمق، كما نتمكن من خلاله من تحديد إنجازات كل محافظة، ومن بينها القاهرة والجيزة، كما نرى فيه موقف العاشر من رمضان ومدينة السلام، حيث يظهر لنا حجم التطوير بالطرق والكباري في كل منها وما حدث بها من تغيرات في إطار خطة التطوير وما وصلنا له في خطط الكباري والطرق بشكل عام.

وأضاف: “يستعرض أيضا المتحف الفرعوني بالأهرامات وحجم التغيير به من صحراء إلى متحف عالمي، كما يتم إظهار ما تملكه الهيئة من قدرات وخبرات وصور نتمكن من خلالها من معرفة ما تم على أرض الواقع من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية”.

وقد شهدت هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، جهودا مكثفة على مدار الأعوام الماضية، ظهرت من خلال التعاون مع العديد من الهيئات والمراكز البحثية، من بينها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن الرئيس أعلن إنشاء وكالة فضاء مصرية تكافئ وكالات الفضاء العالمية من أجل توطين التكنولوجيات من ناحية التصنيع والاطلاع والتشغيل.

وأضاف أبو المجد لـ"صدى البلد"، أن الهيئة ما زالت هيئة بحثية تعمل في التكنولوجيات من خلال الأقمار الصغيرة البحثية، فقد أطلقت قمرين صغيرين وهما “كيوب سات” في 2017 و2019، وكانت هذه التجارب مهمة في التوطين لهذه التكنولوجيات.

وأوضح أن الهيئة ما زالت مستمرة في الإجراءات البحثية لتكنولوجيات الفضاء، وجار عمل مشروع أقمار بحثية صغيرة مختصة بالأغراض الزراعية.

 


‏ونوه الدكتور إسلام أبو المجد إلى فوز الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بتعيينها كهيئة قائدة للعلوم الأفريقية المفتوحة لشمال أفريقيا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للبحوث بجنوب أفريقيا؛ وذلك لتأسيس منصة للعلوم الأفريقية بقيادة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؛ بهدف دعم التواصل بين الدول الأفريقية، وتقوية شبكات المعرفة والبنية التحتية، ودعم القدرات المشتركة.

وذكر أن هذا التعاون يهدف أيضًا إلى تنظيم حدث يضم استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، وتعيين مصر كهيئة قائدة للعلوم المفتوحة لشمال أفريقيا بالتعاون مع اليونسكو، وكذلك التعاون في تحضير معرض مشترك بين الهيئة ومنظمة اليونسكو؛ لعرض التغيرات على المواقع الأثرية والثقافية لمنظمة اليونسكو على مدار العقود باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد.

txt

تعزيز التعاون المصري الياباني في مشاريع بحوث علم الآثار والتراث وإدارة المياه

txt

البحث العلمي تعلن عن وظائف جديدة للباحثين.. تفاصيل التقديم

txt

التعليم العالي تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت في طنطا بالغربية

txt

وزير التعليم العالي: أولوياتنا التحوّل نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية

txt

اعرف التخصصات بجامعة الملك سلمان لطلاب علمي علوم للتقديم بالتيرم الثاني

txt

صدى البلد ينفرد بنشر أول أطلس للتغيرات المناخية بمصر بتقنيات علوم الفضاء

txt

تعزيز مشاريع آثار الفضاء وعلوم التراث بين مصر واليابان.. الاستشعار من البعد: علوم وتكنولوجيا الفضاء يجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام

txt

ندوة علمية بين هيئة الاستشعار وجامعة بترا ماليزيا حول التوعية الزراعية.. تفاصيل

txt

الاستشعار من البعد: هناك روابط وتعاون ثنائي مع اليابان منذ القرن 19

txt

الاستشعار من البعد: الإستراتيجية الموحدة للتعليم تدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم


وصرح الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بأن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، والتي تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، تقوم على 7 محاور أساسية أهمها الابتكار والاستدامة والتكامل والتعاون.

وأضاف أبو المجد لـ"صدى البلد"، أن الهيئة تشارك في عدد من المشروعات للارتقاء بالمنظومة في مصر، آخرها التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع رصد المحاصيل الاستراتيجية، في الدولة سواء المحاصيل الشتوية أو الصيفية، وذلك بالتعاون مع وزارة معنية بالأمن الغذائي المصري، وذلك يعطي إشارة بأن الهيئة كفء وقادرة من خلال قدرتها العلمية والبحثية والتكنولوجية، على أن تساهم مع الوزارات في مثل هذه المشروعات القومية.

وأوضح أن “خطة الوزارة تدعم التعاون مع الهيئات، ولكن نريد أن نستفيد أكثر من تعاون الدولة مع الهيئات الأخرى داخل مصر وخارجها، كما أن هناك تعاونا داخليا مع جهات وقطاعات معينة مثل التعاون مع شركات البترول وعلوم الفضاء بعض الجهات السيادية في الدولة مثل الهيئة الهندسية، كما نتعاون مع بعض الوزارات والهيئات، من بيها المشروعات القومية مثل التوسعات الزراعية في الدلتا واللوجستيات التي تتم في ساحل البحر الأحمر، فكل ما يمكن أن يساهم في استخدام هذه التكنولوجيات مع قطاعات الدولة نشارك به”.

وأشار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إلى أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.

وفي هذا الإطار، انتهت شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من التدريب العملي لـ 233 طالبًا في مرحلة البكالوريوس من جامعة القاهرة كلية الآداب شعبة جيوماتكس.

وأوضح الدكتور إسلام أبو المجد، أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدًا من أهم أهداف الهيئة، لإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، والتدريب على مشروعات حقيقية، تمثل تحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم؛ لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

وأكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أهمية التعاون في تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية في مجال البحث العلمي والتعليم العالي من خلال فتح شبكة للتواصل بين العلماء المصريين والأفارقة، خاصة في ظل حرص الدولة على دعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، ونشر ثقافة الاستشعار عن بعد وسرعة تطور أدواتها واستخداماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر وأفريقيا.

وأشار إلى أن هناك خطتين تسير الهيئة وفقهما، وهما رؤية الدولة 2030 وهي رؤية طموحة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي وضع هذه الخطة لكي تكون مصر من أحسن 30 دولة على مستوى العالم، وذلك يتطلب جهدا كبيرا في جميع المجالات، ومن هنا جاء دور كل قطاع وكل وزارة لوضع خطتها من أجل تحقيق هذا الهدف لكي نرتقي بالدولة المصرية ضمن أفضل 30 دولة حول العالم.

 

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الهيئه القوميه للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تعزيز التعاون المصري الياباني في مشاريع بحوث علم الآثار والتراث وإدارة المياه

البحث العلمي تعلن عن وظائف جديدة للباحثين.. تفاصيل التقديم

التعليم العالي تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت في طنطا بالغربية

وزير التعليم العالي: أولوياتنا التحوّل نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية

اعرف التخصصات بجامعة الملك سلمان لطلاب علمي علوم للتقديم بالتيرم الثاني

صدى البلد ينفرد بنشر أول أطلس للتغيرات المناخية بمصر بتقنيات علوم الفضاء

تعزيز مشاريع آثار الفضاء وعلوم التراث بين مصر واليابان.. الاستشعار من البعد: علوم وتكنولوجيا الفضاء يجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام

ندوة علمية بين هيئة الاستشعار وجامعة بترا ماليزيا حول التوعية الزراعية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: مقترح مصر يتضمن 3 مراحل تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة

وزير التعليم : مدارس STEM تقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لهذا السبب

وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع مصر على تحسين العلاقات بين البلدين

كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في وقت واحد

رئيس هيئة الاستعلامات يدعو لتوخي الدقة في تناول المقترح المصري لحل الصراع بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

فيديو

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ