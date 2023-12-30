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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يدعم التنمية الشاملة.. تفاصيل إطلاق تحالف جامعات شمال الصعيد

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري اليوم بجامعة المنيا ، بينما يقوم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتفقد بعض منشأت الجامعة، وافتتاح فاعليات إطلاق تحالف جامعات شمال الصعيد. 

 

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيقوم بافتتاح الفعاليات الخاصة بتدشين تحالف جامعات شمال الصعيد.


وأشار إلى أن تدشين تحالف جامعات شمال الصعيد، يأتي تنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي قد أطلقتها وزارة التعليم العالي، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من أجل دعم التحالفات الإقليمية في القيام ببناء التنمية الشاملة .

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وتابع : " يتم ذلك عن طريق تعزيز فكرتها بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى هذه الإقليم، وايضا وضع خطط التنمية ".

 

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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