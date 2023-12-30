كيف تمكنت الدولة من مواجهة الاقتصاد غير الرسمي؟.. عضو بمبادرة ابدأ يوضح

أجاب المهندس حسن نجا، عضو مبادرة ابدأ، عن سؤال يتعلق بكيفية تمكن الدولة من مواجهة الاقتصاد غير الرسمي؟”، قائلًا إن المبادرة منذ انطلاقها قدمت موقع إلكتروني يتم من خلاله تلقي جميع المشكلات والأفكار المقترحة.



وأضاف “نجا” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هناك فريق مختص يتلقى المشكلات ويقدم المساعدات اللازمة لحلها، بجانب استقبال أفكار المشروعات وطرح دراسات جدوى لها وتوجيهها لجهات التمويل المختلفة.

وتابع المهندس حسن نجا، عضو مبادرة ابدأ أن هدف مشروع ابدأ وجود منتج وطني وتعميقه بشكل كبير مما يساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك من خلال التوسع في المشروعات القائمة بالفعل، بجانب إنشاء مصانع جديدة وحديثة.