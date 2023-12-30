عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تمكنت الدولة من مواجهة الاقتصاد غير الرسمي؟.. عضو بمبادرة ابدأ يوضح

عضو مبادرة ابدأ
عضو مبادرة ابدأ

أجاب المهندس حسن نجا، عضو مبادرة ابدأ، عن سؤال يتعلق بكيفية تمكن الدولة من مواجهة الاقتصاد غير الرسمي؟”، قائلًا إن المبادرة منذ انطلاقها قدمت موقع إلكتروني يتم من خلاله  تلقي جميع المشكلات والأفكار المقترحة.
 

txt

الثقافة: الدولة تحرص على توصيل المنتج التعليمي لكافة المحافظات| فيديو

txt

لأول مرة بالصعيد.. استئصال ورم بتقنية "الطباعة ثلاثية الأبعاد" بمستشفى سوهاج الجامعي|تفاصيل

وأضاف “نجا” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هناك فريق مختص يتلقى المشكلات ويقدم المساعدات اللازمة لحلها، بجانب استقبال أفكار المشروعات وطرح دراسات جدوى لها وتوجيهها لجهات التمويل المختلفة.

وتابع المهندس حسن نجا، عضو مبادرة ابدأ أن هدف مشروع ابدأ وجود منتج وطني وتعميقه بشكل كبير مما يساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك من خلال التوسع في المشروعات القائمة بالفعل، بجانب إنشاء مصانع جديدة وحديثة.

مبادرة ابدأ الاقتصاد غير الرسمى الاولي المصرية مشروع ابدأ توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ترشيحاتنا

الصوت والضوء ينير قلعة قايتباي بالإسكندرية.. تفاصيل

بديلا لـ محمد صبحي .. كواليس مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلي

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ليلة رأس السنة.. وتوجه مناشدة عاجلة للمواطنين

تغفر جميع الذنوب| صلاة تؤديها مرة واحدة في العمر.. احرص عليها

بيان عاجل لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

فيديو

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ