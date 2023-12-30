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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الثقافة: الدولة تحرص على توصيل المنتج التعليمي لكافة المحافظات| فيديو

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

أكد الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، أن الدولة حرصت على توصيل المنتج الثقافي لكافة المحافظات، حيث شهدت محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية اهتمامًا كبيرًا بالنشاط الثقافي.
 

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وأضاف “منجود” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، أن الفعاليات الثقافية تشمل العديد من الأنشطة منها المسرح والسينما والفنون التشكيلية، مؤكدًا أنه يتم العمل وفق برنامج الحكومة وهو يقوم على أساس غاية في الأهمية وهو بناء الإنسان المصري.

وتابع الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، أن البرنامج يتضمن توفير العدالة الثقافية وتغطية المناطق المحرومة ثقافيًا في مصر، لافتًا إلى أن المحافظات الحدودية أكثر المحافظات التي شهدت أنشطة ثقافية في الفترة الأخيرة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

الثقافة المحافظات الحدودية المسرح الحكومة مصر

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