الأقباط يحتفلون بـ رأس السنة الجديدة في دير الأنبا سمعان.. صور

احتفل الأقباط، برأس السنة في دير الأنبا سمعان بالمقطم، مساء أمس الأحد، وحضروا صلوات قداس رأس السنة الميلادية، وشهد الدير إقبالا كبيراً ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، صورا من داخل القداس، وسط أجواء السعادة بالعام الجديد.

وحرص الأطفال على ارتداء الزي ذي اللون الأحمر والأخضر والأبيض، وهي الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا.

وأقامت الصلوات والطقوس الدينية والتسابيح الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة والذى بدأ عند منتصف الليل والذي توجه فيه الجميع بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم على وطننا الغالي مصر.

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