رسالة من أمام عاشور لزوجته مع بداية العام الجديد.. شاهد

احتفل أمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، وشارك صوراً مع زوجته عبر انستجرام.

وكتب: “سنة جديدة سعيدة بوجودك في حياتي يا اغلى ناسي ويارب بداية كل سنة بوجودك معايا ربنا يخليكي يا بنِت الأصول شكراً أنك في حياتي”.

وكشف أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة عن تنازل إمام عاشور لاعب الفريق، من أجل الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار عوض خلال تصريحات، إلى أن إمام عاشور تنازل عن جزء كبير من قيمة عقده مع نادي ميتلاند الدنماركي للانضمام إلى الأهلي. وأكد أن التفاوض مع اللاعب تم خلال فترة وجوده في النادي الدنماركي، وليس عندما كان لاعبًا في نادي الزمالك.