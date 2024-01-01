بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين تخطف الأنظار فى اول حفل لها بعد الطلاق

اثارت النجمة شيرين عبد الوهاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهورها الأنيق فى اول حفل غنائى لها فى دبى بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب.





وظهرت شيرين عبد الوهاب ، بإطلالة انيقةً ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا محتشم باللون الأزرق المجسم ألذى كشف عن فقدان وزنها .



وتعتمد شيرين أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





اليكم الصور..

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