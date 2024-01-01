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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحرب وحدها لا تكفي.. الأمراض القاتلة تفتك بأجساد أهالي غزة

صدى البلد

الحرب بأسلحتها الفتاكة والحصار الشديد على القطاع والأمراض معدية اجتمع كل ذلك على أهالي غزة وكان هم الحرب وحده لا يكفيهم، فقد حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الأمراض الناجمة عن التهابات الجهاز التنفسي والقمل والجرب وغيرها من المشكلات الصحية يمكن أن تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة.

فمع استمرار إسرائيل في قصف قطاع غزة، تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، لقد تجاوز عدد القتلى 21,000، والآن يمكن أن تؤدي المشكلات الصحية اللاحقة في غزة إلى المزيد من الوفيات، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخدمات الصحية في غزة تتحمل فوق طاقتها منذ فترة طويلة.

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ومع نزوح سكان غزة من منازلهم، حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، من أن التهابات الجهاز التنفسي والإسهال من بين الأمراض الأكثر خطورة التي تسبب مشاكل في ملاجئ الطوارئ.

وتشير أرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوالي 180 ألف شخص في غزة يعانون من التهابات الجهاز التنفسي، وفي الوقت نفسه، يعاني 136 ألف طفل دون سن الخامسة من الإسهال، مما قد يؤدي إلى فقدان المياه والمعادن بشكل يهدد حياتهم دون علاج، وهناك أيضًا حوالي 55000 حالة من حالات القمل والجرب.

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وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضًا أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة قامت بتسليم 600 ألف جرعة لقاح إلى قطاع غزة هذا الأسبوع، وهم يأملون أن يتمكن الأطفال الصغار من الحصول على لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي.

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