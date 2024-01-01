الصفدي: 2024 سيكون عام الموت إن لم تتوقف خطة نتنياهو في غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العام الميلادي الجديد 2024 سيكون عام الموت، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية في منشور عبر حسابة على منصة إكس: "في 2023، أخضعت الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لجرائم حرب مروعة ولم يفعل مجلس الأمن الدولي أي شيء لوقف ذلك".

وأشار الصفدي إلى أن الحرب الإسرائيليى على قطاع غزة كشفت النظام الدولي المبتلى بالمعايير المزدوجة.

وأضاف الصفدي: "سيكون 2024 عام الموت أيضاً، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء غزة مشتعلة، وإشعال الضفة الغربية، ولبنان، لجر الغرب إلى الحرب، وإنقاذ حياته المهنية".