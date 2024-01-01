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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ھاني شنودة: بعيش أسعد أيام حياتي وراھنت على عمرو دياب من البداية

صدى البلد

قال الموسيقار هاني شنودة، أنھ راھن على الفنان الكبير عمرو دياب منذ رؤيتھ واصطحبھ معھ لمنتج كبير حينھا.

ووجه ھاني شنودة خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج “تفاصيل”، المذاع على فضائية صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نھال طايل، الشكر لكل الشعب المصري وذلك بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية.

تقدير الدولة

وأكد ھاني شندوة، أنه يعيش أسعد أيام حياته في هذه الفترة بعد تقدير الدولة له.

وعن آخر اعمالھ قال ھانى شندوة أنه ألف الموسيقى الخاصة بمسلسل 'حالة خاصة' ببطولة الفنانة القديرة غادة عادل.

https://fb.watch/phGO8UX5VJ/?mibextid=RtaFA8

الشعب المصري الموسيقار هاني شنودة برنامج “تفاصيل” هاني شنودة جائزة الدولة التقديرية

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