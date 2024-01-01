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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عندي تفاصيل تخليني أزعل منها أوي.. تفاصيل الصلح بين أنغام وأصالة برعاية إليسا

أصالة وأنغام بعد
أصالة وأنغام بعد الصلح

استغل سالم الهندي الرئيس التنفيذى لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.

واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة  أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل الأخرى.

 

 

تفاصيل الأزمة بين أصالة وأنغام 

 

بدأت الأزمة بين أصالة وأنغام في فبراير 2019، بعد انتشار خبر زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والمتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة. 

 

توترت العلاقة بين أصالة وأنغام، على خلفية اضطراب علاقة أحمد إبراهيم مع زوجته الأولى (ياسمين عيسى)، التي تربطها صلة قرابة مع أصالة، فصبت ياسمين غضبها ضد زوجها أحمد وضرتها أنغام، وكذلك أصالة.

 

 ويبرهن على موقف أصالة، وجود تصريح متلفز سابق لها، ظهرت فيه مع أحمد إبراهيم، والفنانة شيرين عبد الوهاب، داعبته فيه الأخيرة بعرضها الزواج عليه في حلقة تليفزيونية، لترد أصالة بثقة قائلة: «ما يقدرش .. يخاف مني لأنه متزوج قريبتي».

 

 

رد فعل أصالة 

 

وردت أصالة على زواج أحمد إبراهيم وأنغام، بتغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، وجهتها للأخيرة بشكل غير مباشر، قالت فيها: «الفنّ إن لم ينقّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه»، وهو ما تفهمه متابعوها بأنها تقصد أنغام بشكل غير مباشر. 

 

لم تكتف أصالة بالتغريدة السابقة، وقامت بحذف صديقتها أنغام من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على مواقع التواصل (تويتر، انستجرام)، على خلفية أزمة زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة.

 

 

اشتعال الأزمة

 

 في أبريل 2019، خرجت أصالة بتصريح جديد حول خلافها مع أنغام بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إذ قالت أصالة لإحدى المجلات العربية: «أسقطت أنغام من حساباتي وأعلم تفاصيل حول زواجها تدعوني لأغضب منها كثيرا». 

 

وعن بلوك انستجرام، صرحت أصالة: أنغام هدمت عائلة وتسببت في إيذاء أحد أقاربي وهذا الأمر انعكس سلبا على الأسرة والأبناء كما أن المظهر والشكل العام يجعلان موضوع زواجها غير لطيف".

 

 

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