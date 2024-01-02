رئيس وزراء اليابان: ضحايا الزلزال كثيرون والأضرار كبيرة

قال رئيس وزراء اليابان إن ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد كثيرون والأضرار التي تخلفت عنه كبيرة

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في زلزال ضرب اليابان في أول أيام العام الجديد، فيما تسعى السلطات اليوم الثلاثاء لتقييم المدى الكامل للكارثة التي دمرت المباني والطرق وتركت الآلاف بدون كهرباء في درجات حرارة متجمدة.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة منتصف بعد ظهر يوم الاثنين مما دفع السكان في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار إلى مناطق مرتفعة مع وصول أمواج تسونامي بارتفاع نحو متر إلى الساحل الغربي لليابان.

وتم إرسال ألف من أفراد الجيش إلى المنطقة الأكثر تضررا في شبه جزيرة نوتو النائية نسبيا في البلاد، لكن عمليات الإنقاذ تعرقلت بسبب الأضرار الجسيمة والطرق المسدودة، واضطر أحد مطارات المنطقة إلى الإغلاق بسبب شقوق في المدرج.

كما تم تعليق العديد من خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية إلى المنطقة.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال اجتماع طارئ لمواجهة الكوارث يوم الثلاثاء في تصريحات بثها التلفزيون إن 'عمليات البحث والإنقاذ للمتضررين من الزلزال هي معركة مع الزمن'.

يجب أن ننقذهم في أسرع وقت ممكن، خاصة أولئك المحاصرين تحت المباني المنهارة'.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم الإبلاغ عن ثمانية قتلى في بلدة واجيما المتضررة بشدة بالقرب من مركز الزلزال، بينما لم يتمكن بعض الأطباء في سوزو القريبة من الوصول إلى المستشفى الذي كان يعتمد على مولد احتياطي للطاقة. وقالت الشرطة الوطنية إنه تأكد مقتل ستة أشخاص.

وتم رصد أكثر من 90 هزة أرضية منذ وقوع الزلزال لأول مرة يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وحذرت الوكالة من احتمال حدوث المزيد من الصدمات القوية في الأيام المقبلة.

وفي مدينة توياما، على بعد نحو 100 كيلومتر من المنطقة الأكثر تضررا، كانت بعض الرفوف في المتاجر فارغة حيث عطلت الكارثة تسليم البضائع في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت وزارة النقل إن أربعة طرق سريعة وخدمتي سكك حديدية عالية السرعة و34 خط قطار محلي و16 خط عبّارة توقفت، بينما ألغيت 38 رحلة جوية منذ وقوع الزلزال.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية لليابان بعد الزلزال.

وقال 'إن الولايات المتحدة واليابان، باعتبارهما حليفين وثيقين، تربطهما رابطة صداقة عميقة توحد شعبينا. أفكارنا مع الشعب الياباني خلال هذا الوقت العصيب'.

وقالت الحكومة اليابانية إنها أمرت حتى مساء الاثنين بإجلاء أكثر من 97 ألف شخص في تسع محافظات على الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية. وكانوا يقضون الليل في الصالات الرياضية وصالات الألعاب الرياضية بالمدارس، والتي تستخدم عادة كمراكز إخلاء في حالات الطوارئ.

وظل ما يقرب من 33 ألف أسرة بدون كهرباء في مقاطعة إيشيكاوا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وفقًا لموقع هوكوريكو للطاقة الكهربائية (9505.T).

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن معظم المناطق في شبه جزيرة نوتو الشمالية ليس لديها إمدادات مياه.

وقالت وكالة البلاط الإمبراطوري إنها ستلغي ظهور الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو المقرر في العام الجديد يوم الثلاثاء بعد الكارثة.

ويأتي الزلزال في وقت حساس بالنسبة للصناعة النووية في اليابان، التي واجهت معارضة شرسة من بعض السكان المحليين منذ زلزال عام 2011 والتسونامي الذي أدى إلى انهيارات نووية في فوكوشيما. لقد دمرت مدن بأكملها في تلك الكارثة.

وقالت هيئة التنظيم النووي إنه لم يتم العثور على أي مخالفات في المحطات النووية على طول بحر اليابان، بما في ذلك خمسة مفاعلات نشطة في محطتي أوهي وتاكاهاما التابعتين لشركة كانساي للطاقة الكهربائية (9503.T) في مقاطعة فوكوي.

وقالت الوكالة إن محطة شيكا التابعة لشركة هوكوريكو إلكتريك، وهي الأقرب إلى مركز الزلزال، أوقفت بالفعل مفاعليها قبل الزلزال لإجراء عمليات تفتيش منتظمة ولم تشهد أي تأثير من الزلزال.