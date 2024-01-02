هتاخد ضعف الأجر.. اعرف حقك في إجازة عيد الميلاد بعد قرار الحكومة

أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال وزير العمل ، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024 .

حقوق العامل في الاجازات

وضمن قانون العمل الحالي، وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2008، حقوق العمال في الحصول على الأجازت حيث نصت المادة (52) م على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

ضعف الأجر في هذه الحالة



كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.



واجبات على العامل بقانون العمل



عمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على ضمان سير العمل بنجاح وتوفير مناخ جيد بين العمال وأصحاب العمل من اجل زيادة الإنتاج، وذلك عن طريق وضع عدد من الالتزامات التي يجب القيام بها .

وألزمت المادة 56 العامل القيام بعدد من الأمور لتحقيق ذلك وهي:

تأدية الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وانجازها بالوقت المحدد، وتنفيذ تعليمات صاحب العمل التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، ما لم تكن مخالفة للقانون أو فيها شيء يعرضه للخطر.

الحفاظ على مواعيد العمل، واتباع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده، والحفاظ على ما يتسلمه من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، من صاحب العمل.

معاملة عملاء صاحب العمل بالحسنى، واحترام رؤسائه وزملائه والتعاون لتحقيق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

الحفاظ على كرامة العمل، ومراعاة النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

الحفاظ على أسرار العمل، واخطار جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.

اتباع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.