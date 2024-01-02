489 حملة إشغال بمركز ومدينة بلبيس خلال عام 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأضاف المحافظ ان مركز ومدينة بلبيس شهد عددا من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ اعمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلا عن رصف عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، وانشاء مجمع الخدمات بتكلفه 16 مليون جنيه وإنشاء نقطة الإنقاذ النهري بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتوصيل مرافق للمدارس المنشأة حديثاً بتكلفة 600 ألف جنيه، وتركيب وحدة انذار مبكر برئاسة المركز بتكلفة 50 ألف جنيه ، واستكمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك 19مليون جنيه.

كما أنه جار تنفيذ أعمال رصف عدد من شوارع المدينة بتكلفة 10 ملايين جنيه وانشاء الدور الثاني بمبنى الحملة الميكانيكية بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءه الإنارة بطريق بلبيس – العاشر بتكلفة 6 ملايين جنيه ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي بالمركز بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه.

وأشار المحافظ الى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خارج الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز للعام المالي الحالي حيث تم احلال وتجديد 100 متر من مصرف بلبيس ورصف شارع الطيران بتكلفة 3 ملايين جنيه ورد الشيء لأصله شارع خلف المحكمة القديمة بتكلفة 2 مليون جنيه وتجميل ميدان محطه بلبيس بتكلفة 2 مليون جنيه.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من شن 489 حملة اشغال خلال العام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعه، وتحرير 559 محضر إشغالات " برئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة كما تم ازاله 276 اشغال متنوع خلال عام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة، كما تم تحرير 45 محضرا ضد أصحاب الإعلانات المخالفة وترخيص 1397 إعلانا وإزالة 565 اعلانا غير مرخص خلال العام ويتم رفع حوالى 300 طن قمامة ومخلفات صلبة يومياً بإجمالي 108 آلاف طن على مدار العام .

ولسرعة حل شكاوى المواطنين، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس باستقبال ( 962 ) شكوى من المواطنين وتم الرد عليها بنسبة انجاز ( 99% ).