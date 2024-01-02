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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الشرقية تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

صدى البلد

ترأس محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية اجتماعا بحضور محمد عراقي مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية ومديري المراحل للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني والتعليم الخاص بإدارتي شرق وغرب الزقازيق وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية  لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية خلال الفترة القادمة ومناقشة عدد من النقاط للجوانب الإيجابية ووضع البرامج العلاجية للجوانب السلبية والحلول المناسبة ومناقشة الاستعداد لإعمال الامتحانات النقل للمرحلة الابتدائية  وامتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل للصفي الأول والثاني الثانوي العام.

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة علي ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط  للعاملين بالمدارس خلال الفترة القادمة ومتابعة انتهاء المعلمين من تدريس المناهج الدراسية المقررة وتنفيذ خطة توزيع المنهج والمراجعة قبل بدء الامتحانات بالإضافة الي تدريب الطلاب علي طريقة حل نماذج الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية علي  الإعلان عن موعد الامتحانات في ضوء تعليمات المرسلة والقرارات الوزارية الملزمة وسرعة الانتهاء من متابعة التوجيهات الفنية المختلفة بالإضافة الي سرعة الإعلان عن جداول الامتحانات بمكان واضح للطلاب وأولياء الأمور علي الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية  والمدارس للمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية.

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كما شدد وكيل الوزارة علي الالتزام بسير اعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها ومراجعة ومتابعة تامين حجرة الاسئلة وحجرة الكنترول وتكون مطابقة للمواصفات ومؤمنه بأبواب حديدية والتأكد من تحقيق الانضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية، والتأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.

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