حصاد مديرية الطب البيطري بالشرقية خلال عام 2023.. تعرف عليه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء و الألبان لتلبية احتياجات السوق المحلى ، مشيداً بدور مديرية الطب البيطري و إداراتها المختلفة فى توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية للماشية و التصدى للأمراض المعدية ذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية وتنظيم القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى أكثر احتياجاً للنهوض بالثروة الحيوانية و حفاظاً عليها.

ومن جانبه استعرض اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري تقريراً عن مجهودات المديرية خلال الفترة من يناير ٢٠٢٣ م حتى ديسمبر ٢٠٢٣ م حيث تم إجراء إختبار لمرض البروسيلا بإجمالى عدد ( ٣١٥٦٨ ) رأس ماشية وبلغ إجمالي التحصين بلقاح ريف (١) عدد (٨٠٣٠) رأس أغنام وماعز والتحصين بلقاح العترة (١٩) عدد (٦٨٥٨) رأس أبقار و جاموس بدائرة محافظة الشرقية وإجمالي الحيوانات المختبرة لمرض الدرن عدد (٢٦٣٦٩) رأس أبقار و جاموس.

كما بلغ إجمالي الندوات الإرشادية من (وقاية - رعاية - أمراض مشتركة - رعاية تناسلية - مجازر - تأمين على الماشية - ندوات مشتركة ) عدد (٤٧٢١) ندوة وبلغ إجمالي إنجازات الابيدميولوجي ١٣٤٦ قرية ، ١٣٩٨٢ منزل ، ٧٦ زيارة للأسوق وتم الإنتهاء من الترصد الوبائي النشط لمرض إنفلونزا الطيور بمشاركة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية و تم تحرير إستبيانات AUM( إستخدام مضادات الميكروبات ) للوحدات البيطرية بمراكز المحافظة، و الإشتراك مع لجان الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى مأموريات الـ AMR (مقاومة مضادات الميكروبات ) وبلغ إجمالي عدد ترقيم وتسجيل الماشية (٦٦٢٥٦) رأس ماشية.

فيما بلغ إجمالي الشكاوي التى تم الرد عليها من خلال مكتب خدمة المواطنين بالمديرية (٥٥١) شكوى وبلغ إجمالي أعداد المذبوحات من (أبقار- جاموس - عجول -ضأن - ماعز -جمال - بتلو) (٣٧٧١٨) رأس ماشية وإجمالى مذبوحات الدواجن عدد(١١٩٨١٨١٤) طائر وإجمالي كميات اللحوم و الدواجن الموردة إلى الجهات الحكومية من لحوم مجمدة (٩٠٤٨١) و دواجن مجمدة (٢٢٤١٤٠) و لحوم طازجة (٢٦٧٤)و إجمالي تم تلقيحه إصطناعيا عدد (١٨٧٤٥) رأس ماشية.

هذا وقد قامت إدارة التدريب بتقديم حزمة من الدورات التدريبية مابين ( تنمية الموارد البشرية - قانون الخدمة المدنية والجوانب القانونية - امراض الاسماك - الصناعات الغذائية - التطبيق الحقلى والتلقيح الاصطناعى - رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعى - رعاية وجراحة الحيوانات الاليفة - رعاية الاغنام والماعز - الادوية والمستلزمات الحيوية البيطرية) استفاد منها 95 طبيبا.

كما قامت الإدارة الإستراتيجية بتنظيم عدد (١١) ورشة عمل وعمليات الرش و التطهير عددها (٧٥٠٧) وتنظيم عدد (٧٦) ندوات و اجتماعات مؤتمرات.