محافظ الشرقية يعزي السكرتير العام في وفاة شقيقه بالإسماعيلية

ادى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساه في وفاة شقيق المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة وذلك بمسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية.

قدم المحافظ خالص العزاء والمواساه لأسرة الراحل الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

وتقدم المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة بخالص التقدير والإمتنان لمحافظ الشرقية لقيامه بأداء واجب العزاء والمواساه في وفاة شقيقه كلفته إنسانية تدلل على قوة ومتانة العلاقة بين المحافظ وأعضاء الجهاز التنفيذي.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات العامة والنوعية بالديوان العام ونواب البرلمان.