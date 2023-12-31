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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع الزقازيق

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال النظافة والتجميل والتعرف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة لكوظ وقسم حسن صالح ، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية ، حيث تم الإنتهاء من تركيب 7 آلاف متر من إجمالي 13500 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه ، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة والتى تأتى تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضارى لمدنها.

وشدد المحافظ على رئيس حى ثان الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف الجارية بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا له الشكر وللجهاز التنفيذي لإهتمامهم بتطوير الشوارع الجانبية وإعادة رصفها باستخدام الانترلوك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهدت جولة محافظ الشرقية الإطمئنان على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة شارع المحافظة وأعمال الرصف الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته ، ليؤكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

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وتوجه محافظ الشرقية لتفقد منطقتي الأستاد وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق ليقرر تشكيل لجنة من رئاسه المركز وحي ثان لمراجعه المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المتعدي عليها من قبل بعض المواطنين لإعاده إستغلالها في إقامة مسطحات خضراء أو طبقاً لمشروعات التقسيم المعتمدة سلفاً لتلك المناطق.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع عزبة مرعي التابعة لرئاسة مركز الزقازيق ، ليصدر تعليماتة لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس حي ثان بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين ، وكذلك إعداد المقايسه اللازمة لرصف شوارع القرية ببلاط الإنترلوك وذلك ضمن خطه التطوير والتجميل التي يشهدها مركز الزقازيق.

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