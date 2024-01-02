دعما للقضية الفلسطينية..شرقاوي يطلق إسم غزة علي طفلته ويؤكد لتظل القضية في الذاكرة

شهدت قرية شبرا النخلة التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية قيام مواطن ابراهيم نبيل موسي بإطلاق إسم "غزة" علي طفلته دعمًا للقضية الفلسطينية،وخاصة مع ما تشهدة الدولة الفلسطينية من أحداث راهنه.

وأكد والد الطفلة "غزة" انه قرر اطلاق هذا الإسم علي مولودتة الجديدة دعما للقضية الفلسطينية وحتي يظل الإسم متداول وتظل القضية في ذاكرة الجميع مشيرا الي أن القضية الفلسطينية تهم جموع أبناء الشعب المصري.

فيما سادت حالة من الفرحة والفخر بين أبناء القرية؛ بسبب إطلاق الأب، هذا الاسم، على رضيعته معلنين دعمهم الكامل والتام للقيادة السياسية والقضية الفلسطينية داعين الله عز وجل ان يبارك في المولودة غزة وان يحرر ارض غزه وينصر أهلها.